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Fındık fiyatları ne kadar? 5 Mart 2020 Perşembe Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu

TMO'nun fındık satışına girmesi ile birlikte fındık fiyatlarında yaşanan sert düşüş vatandaşların meraklanmasına neden oldu. Vatandaşlar fındık fiyatları ne kadar? 5 Mart 2020 Perşembe fındık bugün kaç TL? sorularını araştırmaya başladı. İşte il il Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu.

04 Mart 2020 Çarşamba 23:19
Fındık fiyatları ne kadar? 5 Mart 2020 Perşembe Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu

Fındık fiyatlarına yaşanan ciddi düşüş sonrasında vatandaşlar il il fındık fiyatlarını araştırmaya başladı. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) artık fındık satışına başlayacağı bilgisi sonrasında fındık fiyatlarında ciddi bir azalma gözlendi. Fındığın kilo fiyatını 16,50 – 17,00 TL seviyesine sabitleyen TMO mahsulünü satmayan üreticiye de ciddi bir darbe vurmuş oldu. Ancak fındığın kilo fiyatı ilden ile değişiklik gösteriyor.

5 Mart 2020 Perşembe güncel fındık liste fiyatları

  • TMO Fındık Fiyatı: 16,50 TL – 17,00 TL
  • Akçakoca Fındık Fiyatı: 16,00 TL – 18,82 TL
  • Çarşamba Fındık Fiyatı: 15,09 TL – 19,25 TL
  • Düzce Fındık Fiyatı: 16,00 TL – 19,25 TL
  • Fatsa Fındık Fiyatı: 19,00 TL – 20,25 TL
  • Giresun Fındık Fiyatı: 18,39 TL – 21,50 TL
  • Kocaeli Fındık Fiyatı: 15,50 TL
  • Ordu Fındık Fiyatı: 18,00 TL – 19,45 TL
  • Sakarya Fındık Fiyatı: 16,00 TL – 19,45 TL
  • Samsun Fındık Fiyatı: 16,50 TL - 20,00 TL
  • Trabzon Fındık Fiyatı: 18,65 TL – 19,45 TL
  • Terme Fındık Fiyatı: 16,70 TL – 20,00 TL
  • Ünye Fındık Fiyatı: 16,50 TL – 20,25 TL
  • Zonguldak Fındık Fiyatı: 16,00 TL – 19,00 TL
Son Güncelleme: 04.03.2020 23:19
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