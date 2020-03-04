Fındık fiyatları ne kadar? 5 Mart 2020 Perşembe Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu

5 Mart 2020 Perşembe güncel fındık liste fiyatları
- TMO Fındık Fiyatı: 16,50 TL – 17,00 TL
- Akçakoca Fındık Fiyatı: 16,00 TL – 18,82 TL
- Çarşamba Fındık Fiyatı: 15,09 TL – 19,25 TL
- Düzce Fındık Fiyatı: 16,00 TL – 19,25 TL
- Fatsa Fındık Fiyatı: 19,00 TL – 20,25 TL
- Giresun Fındık Fiyatı: 18,39 TL – 21,50 TL
- Kocaeli Fındık Fiyatı: 15,50 TL
- Ordu Fındık Fiyatı: 18,00 TL – 19,45 TL
- Sakarya Fındık Fiyatı: 16,00 TL – 19,45 TL
- Samsun Fındık Fiyatı: 16,50 TL - 20,00 TL
- Trabzon Fındık Fiyatı: 18,65 TL – 19,45 TL
- Terme Fındık Fiyatı: 16,70 TL – 20,00 TL
- Ünye Fındık Fiyatı: 16,50 TL – 20,25 TL
- Zonguldak Fındık Fiyatı: 16,00 TL – 19,00 TL
Son Güncelleme: 04.03.2020 23:19