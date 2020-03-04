Fındık fiyatları ne kadar? 5 Mart 2020 Perşembe Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu

5 Mart 2020 Perşembe güncel fındık liste fiyatları

TMO Fındık Fiyatı: 16,50 TL – 17,00 TL

Akçakoca Fındık Fiyatı: 16,00 TL – 18,82 TL

Çarşamba Fındık Fiyatı: 15,09 TL – 19,25 TL

Düzce Fındık Fiyatı: 16,00 TL – 19,25 TL

Fatsa Fındık Fiyatı: 19,00 TL – 20,25 TL

Giresun Fındık Fiyatı: 18,39 TL – 21,50 TL

Kocaeli Fındık Fiyatı: 15,50 TL

Ordu Fındık Fiyatı: 18,00 TL – 19,45 TL

Sakarya Fındık Fiyatı: 16,00 TL – 19,45 TL

Samsun Fındık Fiyatı: 16,50 TL - 20,00 TL

Trabzon Fındık Fiyatı: 18,65 TL – 19,45 TL

Terme Fındık Fiyatı: 16,70 TL – 20,00 TL

Ünye Fındık Fiyatı: 16,50 TL – 20,25 TL

Zonguldak Fındık Fiyatı: 16,00 TL – 19,00 TL

Fındık fiyatlarına yaşanan ciddi düşüş sonrasında vatandaşlar il il fındık fiyatlarını araştırmaya başladı. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) artık fındık satışına başlayacağı bilgisi sonrasında fındık fiyatlarında ciddi bir azalma gözlendi. Fındığın kilo fiyatını 16,50 – 17,00 TL seviyesine sabitleyen TMO mahsulünü satmayan üreticiye de ciddi bir darbe vurmuş oldu. Ancak fındığın kilo fiyatı ilden ile değişiklik gösteriyor.