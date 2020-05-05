Fındık fiyatları ne kadar? 5 Mayıs 2020 Salı Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu

Karadeniz’de en fazla rağbet gören ürünler arasında yer alan fındık, hafta ortasında da ilgi odağı haline geldi. Fiyatlarıyla üretici ve alıcıları tüketiciyi yakından ilgilendiren ürünün ne kadar olduğu merak edilmeye başlandı. Bu süreçte vatandaşlar ‘’Fındık kaç lira?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Fındık fiyatlarının yükselip yükselmediği ve fındık fiyatlarındaki son durum araştırılıyor.

Bu süreçte güncel fındık fiyatları hakkında araştırma yapan binlerce kişi için il il fındık fiyatları belli oldu. Kocaeli, Ordu, Samsun, Giresun ve Düzce’deki güncel fındık fiyatları ortaya çıktı.

5 Mayıs 2020 güncel fındık fiyatları

TMO Fındık Fiyatı: 16.50-17.00 TL

Akçakoca Fındık Fiyatları: 20,75 - 22,50 TL

Çarşamba Fındık Fiyatları: 21,00 - 22,50 TL

Düzce Fındık Fiyatları: 20,75 - 22,50 TL

Fatsa Fındık Fiyatları: 21,00 - 23,75 TL

Giresun Fındık Fiyatları: 21,00 - 23,50 TL

Kocaeli Fındık Fiyatları: 20,75 - 22,00 TL

Ordu Fındık Fiyatları: 21,00 - 23,25 TL

Sakarya Fındık Fiyatları: 21,00 - 22,50 TL

Samsun Fındık Fiyatları: 21,00 - 22,50 TL

Trabzon Fındık Fiyatları: 21,00 - 23,25 TL

Terme Fındık Fiyatları: 21,00 - 23,25 TL

Ünye Fındık Fiyatları: 21,00 - 23,75 TL

Zonguldak Fındık Fiyatları: 20,75 - 22,50 TL

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