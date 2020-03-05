betgram betgram setrabet

İstanbul 19°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
109601
ALTIN
327.305
DOLAR
6.0875
STERLİN
7.9339
EURO
6.8838

Fındık fiyatları ne kadar? 6 Mart 2020 Cuma Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu

Güncel fındık fiyatları her hafta güncellenmektedir. Fındık üreticileri Fındık fiyatları ne kadar, 6 Mart 2020 Cuma Fındık bugün kaç TL, İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu belli oldu.

05 Mart 2020 Perşembe 23:47
Fındık fiyatları ne kadar? 6 Mart 2020 Cuma Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu

TMO ve Ticaret Borsası fındık fiyat listesi ortaya çıktı. Açılanan listede en yüksek ve en düşük brüt fındık fiyat aralığından mahsul sahipleri mahsullerini satabilmek için seçimlerini yapacaktır. İl ve ilçe bazında belirlenen fındık fiyatı eşliğinde en yüksek ve en düşük fındık ödeme ayrıntıları ortaya çıktı.

6 Mart 2020 Cuma güncel fındık fiyat listesi

TMO Fındık Fiyatı: 16,50 TL – 17,00 TL

Akçakoca Fındık Fiyatı: 19,70 TL – 20,94 TL

Çarşamba Fındık Fiyatı: 15,09 TL – 18,82 TL

Düzce Fındık Fiyatı: 16,90 TL – 20,94 TL

Fatsa Fındık Fiyatı: 18,08 TL – 20,00 TL

Giresun Fındık Fiyatı: 20,70 TL – 21,20 TL

Kocaeli Fındık Fiyatı: 15,50 TL – 19,65 TL

Ordu Fındık Fiyatı: 19,00 TL – 19,39 TL

Sakarya Fındık Fiyatı: 16,00 TL – 19,65 TL

Samsun Fındık Fiyatı: 16,50 TL - 20,00 TL

Trabzon Fındık Fiyatı: 19,00 TL – 19,65 TL

Terme Fındık Fiyatı: 16,70 TL – 20,00 TL

Ünye Fındık Fiyatı: 19,50 TL – 20,00 TL

Zonguldak Fındık Fiyatı: 16,00 TL – 19,65 TL

Son Güncelleme: 06.03.2020 11:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cep telefonlarına yüzde 1 Kültür ve Turizm Bakanlığı vergisi eklendi!
Cep telefonlarına yüzde 1 Kültür ve Turizm Bakanlığı vergisi eklendi!
Güvenlik Korucularının maktu tazminatlarına yüzde 40 zam yapıldı
Güvenlik Korucularının maktu tazminatlarına yüzde 40 zam yapıldı
En Zengin 100 Türk listesi açıklandı! Listenin başında Murat Ülker var
En Zengin 100 Türk listesi açıklandı! Listenin başında Murat Ülker var
Bitcoin fiyatlarındaki yükselişin nedeni ne, artış devam edecek mi?
Bitcoin fiyatlarındaki yükselişin nedeni ne, artış devam edecek mi?
Akıncılar Belediyesi KPSS Puanı 50 şartı ile Belediye memuru alımı yapacak
Akıncılar Belediyesi KPSS Puanı 50 şartı ile Belediye memuru alımı yapacak
Erik fiyatları ne kadar? Yeşil Erik çıktı mı? 2020 Yeşil erik fiyatları
Erik fiyatları ne kadar? Yeşil Erik çıktı mı? 2020 Yeşil erik fiyatları

Popüler Haberler

7 kamu ve özel bankanın emeklilere promosyon teklifi belli oldu!
Dünya Kadınlar Günü mesajı 2020 yılı hediyelere yazılabilecek mesajlar
Gratis 8 Mart Dünya Kadınlar günü indirimli ürünleri
Nusret kadınlar gününde bedava mı olacak? Nusret Gökçe, 8 Mart Kadınlar gününde bedava!
İŞKUR ile kamu Ve özel sektöre 48 Bin personel alımı yapılacak
Ozark yeni sezon ne zaman başlıyor? Netflix Ozark 3. Sezon fragmanı yayınlandı!
2020 Steam indirimleri gün ve tarihleri
La Casa De Papel 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Cada De Papel 4. sezon fragmanı yayımlandı!
Afili Aşk final mi yapacak? 2. Kez gün değiştiren diziden üzecek karar
Rusya ve Türkiye anlaşması sonrası askerimiz İdlib'den geri dönecek mi?
Payitaht Abdülhamid'e katılan yeni oyuncuları kimler?
Türkiye'den kaç mülteci çıktı? Pazarkule, Kapıkule Yunanistan’a kaç göçmen ülkeyi terk etti?
2020 Mart ayı kira artış oranı hesaplama! Mart ayı kira artış oranını açıklanan enflasyon rakamlarına göre hesaplama örneği
Baba Vanga 2020 kehanetlerine göre dünyayı neler bekliyor?
Zümrüdüanka dizisi Zümrüt ölecek mi? Neden intihar etti? Serhat Zümrüt'ü kurtaracak mı?
Hizmetçiler Hacer kimdir? Gerçek adı nedir? Selen Domaç rol aldığı yapımlar
Yeni Hayat dizisinin konusu nedir? Kanal D yeni dizisi Yeni Hayat'ın hikayesi
OdaTv.com neden girilmiyor? nasıl girerim?
Koronavirüs'te son durum ne? Dünyadaki ölü ve vaka sayısı ne oldu?
Çok Güzel Hareketler 2 Dünya Emekçi Kadınlar Günü skeci beğeni topladı
Arka Sokaklar Nadya ayrılıyor mu? Wilma Elles'den efsane diziye veda

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.