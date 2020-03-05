Fındık fiyatları ne kadar? 6 Mart 2020 Cuma Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu

TMO ve Ticaret Borsası fındık fiyat listesi ortaya çıktı. Açılanan listede en yüksek ve en düşük brüt fındık fiyat aralığından mahsul sahipleri mahsullerini satabilmek için seçimlerini yapacaktır. İl ve ilçe bazında belirlenen fındık fiyatı eşliğinde en yüksek ve en düşük fındık ödeme ayrıntıları ortaya çıktı.

6 Mart 2020 Cuma güncel fındık fiyat listesi

TMO Fındık Fiyatı: 16,50 TL – 17,00 TL

Akçakoca Fındık Fiyatı: 19,70 TL – 20,94 TL

Çarşamba Fındık Fiyatı: 15,09 TL – 18,82 TL

Düzce Fındık Fiyatı: 16,90 TL – 20,94 TL

Fatsa Fındık Fiyatı: 18,08 TL – 20,00 TL

Giresun Fındık Fiyatı: 20,70 TL – 21,20 TL

Kocaeli Fındık Fiyatı: 15,50 TL – 19,65 TL

Ordu Fındık Fiyatı: 19,00 TL – 19,39 TL

Sakarya Fındık Fiyatı: 16,00 TL – 19,65 TL

Samsun Fındık Fiyatı: 16,50 TL - 20,00 TL

Trabzon Fındık Fiyatı: 19,00 TL – 19,65 TL

Terme Fındık Fiyatı: 16,70 TL – 20,00 TL

Ünye Fındık Fiyatı: 19,50 TL – 20,00 TL

Zonguldak Fındık Fiyatı: 16,00 TL – 19,65 TL