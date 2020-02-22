Fitch'ten Türkiye'ye iyi derecede kredi notu geldi

Merkezi ABD'de olan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Fitch Ratings, Türkşye'nin kredi notunu açıkladı. Türkiye ekonomisinde yüzde 3,1 beklenti değerlendiren kuruluş bu beklentinin bir önceki tahmine göre 0,8 puan artırıldığı görüldüğünü belirtti.

Fitch Ratings tarafından belirtilen raporda, Türkiye ekonomisindeki büyümenin güçlü bir şekilde toparlandığı, enflasyonun geçen yılın başında gördüğü yüzde 20 seviyelerinden daha aşağılara düştüğü, cari açığın ciddi bir gelişme gösterdiği ve aynı zamanda dış risklerin hala yüksek seviyelerde olmasına rağmen azaldığı bildirildi.

2020 yılı büyüme tahminlerindeki yukarı yönlü revizyonunözellikle yatırımlarda kademeli olarak bir toparlanma görüldüğü ve bunun özel tüketimden kaynaklandığı aktarılarak, düşük faiz oranları ve kredideki hızlı düzelmenin de iç talebi artırdığı vurgulanan raporda, Türkiye ekonomisinin 2021 yılında yüzde 4 oranında bir büyüme beklendiği kaydedildi.

Enflasyon ile ilgili tahminlere de yer verilen raporda, enflasyon oranının 2020 sonunda yüzde 10,5, 2021'de ise yüzde 10 seviyesinde gerçekleşmesinin ön gördüklerini; bankaların döviz borçlanmalarının bu yıl durağan kalmaya devam etmesi gerektiği ve bazı yakın dönem jeopolitik risklerin Türkiye'nin notu üzerinde etkili olmaya devam ettiği de belirtildi.