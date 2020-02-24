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Fitch Türkiye'nin kredi notunu yükseltti! 2020 için 3,9 büyüme bekleniyor

Fitch Türkiye'nin kredi notunu yükseltti ve 2020 için yüzde 3.9 büyüme bekleniyor. Fitch yıl sonu enflasyon oranını ise yüzde 10.5 olarak açıkladı.

24 Şubat 2020 Pazartesi 01:10
Fitch Türkiye'nin kredi notunu yükseltti! 2020 için 3,9 büyüme bekleniyor

Fitch, Türkiye’nin kredi notunu güncelledi. Fitch Rattings, Türkiye’nin ‘’BB’’ seviyesindeki kredi notundaki ‘’Durağan’’ görünümünü teyit etti. Bu bağlamda Türkiye’nin 2020 yılı için büyüme beklentisinin yukarı yönlü olduğunu revize edip oranı yüzde 3.1’den 3.9’a güncelledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Rattings’in yapmış olduğu açıklamalarda ekonomik yönden büyümenin toplandığı ve enflasyon oranının ise geçtiğimiz yıl başında görmüş olduğu yüzde 20 değer seviyesinin düştüğünü ve cari açığın gelişme gösterge belirttiği ve öte yandan dış risklerin yüksek olmasına karşın azalma yönünde olduğu belirtiliyor.

2020 yılı için yüzde 3.9 büyüme beklenmekte

2020 yılında Türkiye’nin 3.9 oranında büyümesi bekleniyor. Fitch Rattings, Türkiye ekonomisi için 2020 yılı büyüme tahminini bir önceki yıla göre yüzde 0.8 puan arttığını kaydetti. 2020 yılı için yüzde 0.8 puan artarak yıl içerisinde beklenen büyüme oranının yüzde 3.9 olarak görüldüğü aktarıldı. Türkiye için yapılmış büyüme tahmininin yukarı yönlü revizyonunun yatırımda kademeli toparlanma ve özel tüketim kaynaklı olduğu belirtiliyor.

Türkiye ekonomisinde 2021 yılı için yüzde 4 büyüme beklendiğinin belirtildiği açıklamalarda ülkenin yüksek finansman gereksiniminin kırılgan olduğu aktarılıyor. Açıklamalarda cari açığın gayri safi yurtiçi hasıla oranının ise yüzde 0.9 olması beklenmektedir. Belirtilen oranının 2021 yılı içindeyse iki katı olduğu oranın yüzde 1.8’i bulması tahmin edilmekte. Enflasyon tahminlerinin yapıldığı açıklamalardaysa 2020 yılı sonu yüzde 10.5, 2021 sonundaysa yüzde 10 bandında gerçekleşmesi bekleniyor.

Son Güncelleme: 24.02.2020 01:10
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