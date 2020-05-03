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Garanti Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları

Garanti Bankası müşterilerine 3 ay kredi erteleme imkanı sunmaktadır. Peki kredi erteleme işlemleri nasıl gerçekleştirilir? Garanti Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları haberimizde yer alıyor.

03 Mayıs 2020 Pazar 01:58
Garanti Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları

Korona virüsün yarattığı ekonomik problemlerin etkisini azaltmak amacıyla bankalar Ekonomik İstikrar Paketi kapsamında müşterilerinin kredi ve kredi kartı borçlarını 3 boyunca ertelediler. 30 Haziran tarihine kadar yapılan erteleme başvurularıyla hala devam ediyor. Peki Garanti Bankası için 3 ay kredi borcu erteleme işlemi nasıl yapılır?

Bireysel müşteriler için sunulan kredi erteleme işlemlerinin yanı sıra tüzel müşteriler için ise 6 aya kadar kredi borçları erteleniyor. Kredi erteleme işlemleri intenet bankacılığı üzerinden yapılabilmektedir. Bunun için Garanti Bankası intenet bankacılığı hesabınız olması gerekmektedir. Eğer yok ise kendinize şifre alarak kolayca hesap açabilirsiniz. Garanti intenet bankacılığı hesabınıza giriş yaptıktan sonra Krediler menüsünden erteleme başvurusunu gerçekleştirebilirsiniz.

 İntenet bankacılığı yerine mobil uygulama üzerinden de aynı işlemler gerçekleştirilebilmektedir. İntenet bankacılığı hesabınız ile intenetten indirdiğiniz mobil uygulamaya giriş yaparak erteleme işlemini gerçekleştirebilir ya da 444 0 335 nolu telefonu arayarak müşteri hizmetleri aracılığıyla kredi borcu ertelemenizi yapabilirsiniz.

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Son Güncelleme: 03.05.2020 01:58
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