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Garanti BBVA 100.000 TL'ye kadar 60 Ay vadeli 1,09 oranlı kredi kampanyası başlıyor!

Garanti BBVA 100.000 TL'ye kadar 60 ay vadeli yüzde 1.09 oranlı kredi kampanyası başlıyor. Garanti BBVA, ihtiyaç kredisi özellik ve şartları ile ilgili detayları içeriğimizde derledik.

15 Şubat 2020 Cumartesi 15:34
Garanti BBVA 100.000 TL'ye kadar 60 Ay vadeli 1,09 oranlı kredi kampanyası başlıyor!

Garanti BBVA’nın sağladığı bireysel ihtiyaç kredisi yüzde 1.09 ve yüzde 1.59 arasında faiz oranları değişiklik gösteriyor. Bu sebeple çekilecek tutara ve vadeye bağlı olarak faiz oranları değişiklik göstermektedir.

Garanti BBVA’nın sunduğu konut kredilerinde 100.000 TL’ye kadar kredi çekme olanağı bulunuyor. Garanti BBVA İntenet Bankacılığı, Garanti BBVA Mobil 444 0 335 Garanti BBVA Anında Kredi Hattı, 444 0 333 Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi, Garanti BBVA şubelerinde ve Garanti ATM’leri üzerinden kredi başvuru işlemleri yapılıyor.

Garanti BBVA ihtiyaç kredisi özellik ve şartları nelerdir?

Garanti’nin vade süreleri ve kredi tutarına bağlı olarak değişik faiz oranlarına sahip olan ihtiyaç kredisinden şartları sağlayan kişiler yararlanabiliyor. 100.000 TL’ye kadar kredi imkanı bulunuyor. 60 aya kadar vadelerle yüzde 1.09 ile 1.59 arasında faizle kredi sunuluyor. Tüzel kişiler için vade süresi üst limiti 36 aydır. Garanti BBVA İntenet Bankacılığı ve Garanti BBVA Mobil üzerinden başvuru yapan kişiler onaylanan tutar kadar kredi kullanılabiliyor. Maaş ödemelerini Garanti’den almayan müşteriler için üst limit 25.000 TL olarak belirlenmiştir.

Garanti BBVA ihtiyaç kredisi başvuru belgeleri nelerdir?

Garanti BBVA üzerinden çekilecek ihtiyaç kredisi başvurularında gereken belgeler;

Kimlik, pasaport veya sürücü belgesi, gelir belgesi, ikametgah belgesidir.

Maaşlı çalışan kişilerin 2 aydan daha eski olmayan güncel bordro veya SGK sicil numarası, aylık net gelir ve maaşta kesinti veya haciz olmadığını gösteren gelir yazısı,

Emekli kişiler SGK Emeklilik Belgesi veya emekli maaşını gösteren hesap cüzdanı,

Tüzel kişiler içinse güncel vergi levhası, yıllık gelir beyannamesi veya güncel işletme hesap özetiyle başvuru işleminin tamamlanması gerekiyor.

Son Güncelleme: 15.02.2020 15:34
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