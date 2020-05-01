Garanti BBVA 75.000 TL düşük faiz oranlı 75.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası

Garanti BBVA, müşterileri için ihtiyaç kredisi kampanyasını başlattı. Garanti BBVA’nın mobil veya intenet bankacılı üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapan kişilere düşük faiz oranlarıyla 75 bin TL’ye kadar kredi veriliyor. Banka bu ihtiyaç kredisi için yüzde 1,19 faiz oranı uyguluyor.

Garanti BBVA bu ihtiyaç kredisi kampanyasını Koronavirüs salgını sürecinde ekonomik olarak zorlanan kişilere destek olmak için çıkardı. Garanti BBVA bu kredi kampanyasıyla en uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar arasına girmeyi başardı.

Garanti BBVA 75 Bin TL’lik İhtiyaç Kredisi

Garanti BBVA 75 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisinde 60 aya kadar vade ve yüzde 1,19 faiz oranı uyguluyor. Banka kredinin vadelerini 60 ve 49 ay yapabiliyor.

Garanti BBVA, mobil veya intenet bankacılığı üzerinden 75 bin TL’lik 60 ay vadeli kredi başvurusu yapan kişiler yüzde 1,19 faiz oranıyla, aylık bin 869,43 TL taksit ödemesi yapılıyor.

Bankadan 75 bin TL’lik 49 ay vadeli kredi alan kişiler aylık taksit ödemesi olarak 2 bin 138,40 TL ödüyor. Kredinin toplam geri ödemesi ise 104 bin 788,13 TL olmaktadır.

Vade Sayısına Göre Faiz Oranı Değişiyor

Garanti BBVA, 49 aydan düşük vadeyle ihtiyaç kredisi alan kişilere farklı faiz oranı uyguluyor. Yani 49 aydan fazla vadelerin faiz oranı yüzde 1,19, 48 ay vadeli kredi alan kişilere yüzde 1,59 faiz uygulanıyor.

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