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Garanti BBVA cebe havale ile para gönderme işlemi

Türkiye’de aktif bir şekilde müşterilerine hizmet sağlayan bankalardan bir tanesi de Garanti BBVA bankasıdır. Milyonlarca müşterisini bulunan Garanti BBVA kapsamında cebe havale işlemlerinin nasıl yapıldığı müşteriler tarafından merak edilmektedir. Garanti BBVA cebe havale ile para gönderme işlemi ile ilgili olarak tüm ayrıntılar bu yazımızda yer alıyor…

25 Aralık 2019 Çarşamba 08:51
Garanti BBVA cebe havale ile para gönderme işlemi

Garanti BBVA Bankası Türkiye’de aktif bir şekilde hizmet veren bankalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Milyonlarca müşterisi bulunan bankanın pek çok farklı hizmet türü bulunmaktadır. Cebe havale işlemi de Garanti BBVA tarafından sunulan hizmetlerden biridir. Ancak bazı vatandaşlar bu işlemin nasıl yapıldığını bilmemektedirler.

Garanti BBVA Cep Telefonuna Para Gönderme

Garanti BBVA cep telefonuna para gönderme işlemi herhangi bir banka hesabı olmasına gerek olmadan para transferi yapılmasını mümkün hale getirmektedir. Garanti Bankası müşterilerinin cep telefonuna para transferi yapabilmeleri için CepBank uygulamasını kullanıyor olmalıdırlar.

Bu işlem sonucunda gönderilen paralar yalnızca kişinin telefonuna gelen bilgilerin ATM üzerinde doğru bir şekilde girilmesi ile çekilebilmektedir.

Garanti BBVA Cep Telefonuna Para Gönderme Nasıl Yapılır?

Garanti BBVA kapsamında cep telefonuna  para gönderme işleminin yapılabilmesi için aşağıdaki kısımda sıralanmış adımların takip edilmesi gerekmektedir.

Öncelikle Play Store ya da App Store üzerinden CepBank uygulamasının cihazlara indirilmesi gerekmektedir. Sonrasında uygulamaya girilerek talep edilen bilgilerin doldurulması ve intenet bankacılığının açılması gerekmektedir. Uygulama menüsü üzerinden para gönderme bölümüne gelinmesi ve ardından paranın gönderileceği numaranın yazılması gereklidir. Gönderilecek miktarın da girilmesi ardından gönder butonuna basılması para gönderim işleminin tamamlanmasını sağlayacaktır. Para gönderildiğinde gönderilen kişiye bir bilgilendirme SMS’i gider.

Garanti BBVA cebe havale ile para gönderme işlemi ile ilgili görsel sonucu

Garanti BBVA Cep Telefonuna Gelen Para Nasıl Çekilir?

Kendisine cep telefonu üzerinden para gönderilen kişilerin bu paraları çekebilmek için bir Garanti ATM’sine gitmeleri gerekmektedir. ATM üzerinden kartsız işlemler menüsüne girilmesi ve para çekme bölümünden CepBank para çekme seçeneğine tıklanması gerekmektedir. Para gönderen kişinin telefon numarasının yazılması ve gerekli bilgilerin girilmesi ardından gönderilen paranın miktarı yazılır. Bu işlem sonrasında telefona gelen kısa mesajdaki şifrenin de ilgili alana girilmesi sonrasında gönderilen para çekilebilmektedir.

Garanti BBVA Cep Telefonuna Para Göndermek Ücretli mi?

Garanti BBVA kapsamında cep telefonuna para gönderme işlemi için yalnızca 2,75 TL ücret alınmaktadır. Bu ücret ATM üzerinden paranın çekilmesi sırasında kesilmektedir. Garanti BBVA Bankası aracılığı ile cep telefonuna para gönderme işlemi en çok 1000 TL miktarında yapılabilmektedir.

Garanti BBVA Cep Telefonuna Para Gönderme Limiti Nedir?

Banka kapsamında para gönderme işlemi günlük, haftalık ve aylık olacak şekilde sınırlandırılmıştır. Bu limitlerin üzerinde para transferi yapılamamaktadır. Aşağıdaki kısımda yapılabilecek işlemlerin limitleri yer almaktadır.

  • Garanti Bankası günlük CepBank limiti: 2
  • Haftalık işlem limiti: 4
  • Aylık işlem limiti: 6
  • Günlük maksimum limit: 500 TL
  • Haftalık maksimum limit: 1.000 TL
  • Aylık maksimum limit: 1.500 TL
Son Güncelleme: 25.12.2019 08:51
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