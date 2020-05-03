Garanti BBVA kredi notu sıfır olana 50.000 TL kredi başvurusu için şartları

Bazı bankalar kredi notu yetersiz olan kişiler için kredi ihtiyaç kredisi vermektedir. Garanti BBVA da kredi notu düşük olan ya da kredi siciline sorun yaşayan kişilere kredi vermektedir. Banka bu kredi için 50 bin TL’ye kadar 60 ay vadeli kredi vermektedir.

Garatin BBVA İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Kredi notu sıfır olan ve ihtiyaç kredisi almak isteyen kişiler Garanti BBVA’ya başvuru yapabilmektedir. Ancak bu krediyi almak isteyen kişilerin gelir belgelerini göstermeleri gerekmektedir. Kredi notu findeks raporlarında sıfır olan ve 3 aydır sigortalı olarak çalışan kişiler Garanti BBVA’dan 50 bin TL’ye kadar kredi alabilir. 50 bin TL’lik ihtiyaç kredilerinin limiti başvuru yapan kişilerin maaşına göre belirlenmektedir. Asgari ücret alan kişiler maaşlarının 10 katına kadar Garanti BBVA’ya kredi alabilmektedir.

Garanti BBVA Emeklilere Kredi Veriyor Mu?

Garanti BBVA üzerinden emekli maaşı alan ve kredi kotu sıfır olan kişiler de bu kredi için başvuru yapabilecek. 80 yaşından küçük olan ve kredi puanı sıfır olan emekliler maaşlarını Garanti BBVA’ya geçirmeleri halinde 100 bin TL’ye kadar kredi alabilmektedir. Emekliler kredi başvurularını banka şubelerinden yapabilecek.

Kredi alan kişilere ayrıca Bonus kredi kartı da verilmektedir.

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