Garanti BBVA yeni yıl kredi kampanyası

Garanti Bankası ülkemizde aktif bir şekilde hizmet veren bir banka olarak görülmektedir. Binlerce müşterisi bulunan Garanti BBVA Bankası, 2020 senesine girilmesine çok az bir zaman kala oldukça avantajlı bir kampanya ortaya koydu.

Garanti Bankası 2020 Yeni Yıl Kredi Kampanyaları müşteriler tarafından merak edilenlerden biri haline geldi. Garanti Bankası tarafından ortaya konan yeni yıl kampanyasında kredi çekecek olan tüm müşteriler için 100.000 TL seviyesine kadar olan kullanımlarda %0.99 faiz oranı sunulacak.

Garanti Bankası şubeleri, intenet bankacılığı ve mobil uygulaması ile çekilebilecek olan krediler aşağıdaki kısımdaki gibidir.

Bireysel müşteriler için kredi üst limiti: 25 bin TL

Esnaflar için kredi üst limiti: 60 bin TL

Kampanya kapsamında verilen kredilerin vade seçeneği 60 aya kadar belirlenmiştir. Ancak bu seçenek çalışanlar, emekliler ve kira geliri olanlar için geçerlidir. Şahıs firması ya da firma ortağı olanlar için kredi vadesi 36 ay olmaktadır. Ticari amaçlı tüm kredilerde vade seçeneği 36 aya kadar olmaktadır.

Garanti Bankası Yeni Yıl Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Garanti Bankası kapsamında yeni yıl kredi başvurusu aşağıdaki kısımda sıralanan yöntemlerle yapılabilmektedir.

Mobil uygulama üzerinden

Banka şubeleri üzerinden

İntenet sitesi üzerinden

Kredi hattı üzerinden

Şubeler üzerinden yapılan kredi başvuruları oldukça kolaydır. Herhangi bir şube üzerinden kredi için başvuru formu doldurulup teslim edilebilir.

İntenet bankacılığı üzerinden kredi başvurusunda bulunabilmek için aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresine gidilmesi gerekmektedir.

https://www.garantibbva.com.tr/tr

Mobil uygulama üzerinden yapılan kredi başvuruları için ise dijital market üzerinden Garanti BBVA mobil uygulamasının indirilmesi ve sonrasında uygulamaya girerek ilgili kredi seçeneğine tıklanması gerekmektedir.

Kredi hattı üzerinden başvuruda bulunabilmek için ise aşağıdaki telefon numarasının aranması ve kredi başvuru talebinin iletilmesi gerekmektedir.

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Garanti Bankası 2020 Yeni Yıl Kredisi Hesaplaması

Garanti Bankası’ndan yeni yıl kredi kampanyası ile %0,99 faiz oranı üzerinden yapılmaktadır. Aşağıdaki kısımda kampanya bünyesinde çekilecek kredilerin hesaplamaları yer almaktadır.

15 bin TL kredi tutarı için:

60 ay vadeli

%1,48 faiz oranı

Tahsis ücreti: 75 TL

Diğer ücretler: 281,25 TL

Yıllık maliyet oranı: %23,83

Toplam ödeme: 24,584,97 TL

Aylık ödeme: 408,44 TL

25 bin TL kredi tutarı için:

60 ay vadeli

%1,41 faiz oranı

Tahsis ücreti: 125 TL

Diğer ücretler: 418,75 TL

Yıllık maliyet oranı: %22,60

Toplam ödeme: 40,126,33 TL

Aylık ödeme: 666,58 TL

50 bin TL kredi tutarı için:

60 ay vadeli

%1,35 faiz oranı

Tahsis ücreti: 250 TL

Diğer ücretler: 837,50 TL

Yıllık maliyet oranı: %21,56

Toplam ödeme: 78,812,36 TL

Aylık ödeme: 1,309,16 TL

75 bin TL kredi tutarı için: