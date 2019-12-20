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Garanti yeni yıl kredi kampanyası 2020

2020 yılına girmeye günler kalmışken yeni yıl kredisine başvurmak isteyen vatandaşlar çeşitli bankaların bu konudaki kampanyalarını araştırıyorlar. Garanti bankasının yeni yıl kredi oranları ve diğer bilgiler haberimizde yer almaktadır.

20 Aralık 2019 Cuma 23:44
Garanti yeni yıl kredi kampanyası 2020

Garanti BBVA Yeni Yıl Kredisi

Garanti yeni yıl kredisi çekmek isteyen vatandaşlar için 60 aya kadar vadeli ve %0,99 faiz ile kredi imkanı sunmaktadır. Kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar mobil yolla ya da intenet aracılığıyla başvuru yapabilmektedir. Çalışan ve emeklilere 60 ay vade iken firma ya da firma ortaklarına 36 ay vade sunulmaktadır. Kredi limiti bireysel için 25bin TL iken esnaflara 60 bin TL tutarındadır

Garanti Yeni Yıl Kredisi Önek Hesaplama Tablosu

Kredi Tutarı (TL) Faiz Oranı (%) Vade (AY) Taksit (TL) Tahsis Ücreti (TL) Sigorta ve Vergi Dahil Ücretler Toplamı (TL) Yıllık Maliyet Oranı (%) Toplam Maliyet (TL)
15.000 1,48 60 408,44 75,00 281,25 23,8311 24.584,97
25.000 1,41 60 666,58 125,00 418,75 22,6073 40.126,33
50.000 1,35 60 1309,16 250,00 837,50 21,5673 78.812,36
75.000 0,99 60 1755,09 375,00 1256,25 15,4957 105.699,03

Tabloda hesaplandığı gibi 75 bin TL  tutarındaki kredinin 60 ay vadesi, %99 faiz oranı bulunurken yıllık maliyet orası %15,4957 ve toplam ücreti 1256,25 TL dir.

Garanti BBVA üzerinden yeni yıl kredisi çekmek için intenet bankacılığını kullanabilir ya da ayrıntılı bilgi edinmek amacıyla Garantiye telefon edebilir veya en yakın şubeye gidebilirsiniz.

Son Güncelleme: 20.12.2019 23:44
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