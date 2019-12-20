Garanti yeni yıl kredi kampanyası 2020

Garanti BBVA Yeni Yıl Kredisi
Garanti yeni yıl kredisi çekmek isteyen vatandaşlar için 60 aya kadar vadeli ve %0,99 faiz ile kredi imkanı sunmaktadır. Kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar mobil yolla ya da intenet aracılığıyla başvuru yapabilmektedir. Çalışan ve emeklilere 60 ay vade iken firma ya da firma ortaklarına 36 ay vade sunulmaktadır. Kredi limiti bireysel için 25bin TL iken esnaflara 60 bin TL tutarındadır
Garanti Yeni Yıl Kredisi Önek Hesaplama Tablosu
|Kredi Tutarı (TL)
|Faiz Oranı (%)
|Vade (AY)
|Taksit (TL)
|Tahsis Ücreti (TL)
|Sigorta ve Vergi Dahil Ücretler Toplamı (TL)
|Yıllık Maliyet Oranı (%)
|Toplam Maliyet (TL)
|15.000
|1,48
|60
|408,44
|75,00
|281,25
|23,8311
|24.584,97
|25.000
|1,41
|60
|666,58
|125,00
|418,75
|22,6073
|40.126,33
|50.000
|1,35
|60
|1309,16
|250,00
|837,50
|21,5673
|78.812,36
|75.000
|0,99
|60
|1755,09
|375,00
|1256,25
|15,4957
|105.699,03
Garanti BBVA üzerinden yeni yıl kredisi çekmek için intenet bankacılığını kullanabilir ya da ayrıntılı bilgi edinmek amacıyla Garantiye telefon edebilir veya en yakın şubeye gidebilirsiniz.
Son Güncelleme: 20.12.2019 23:44