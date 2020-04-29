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Gelir belgesiz maaş bordrosu olmadan işsize kefilsiz kredi veren bankalar listesi

Koronavirüs nedeniyle kamu bankaları başta olmak üzere vatandaşlara gelir belgesiz kredi kampanyaları başlatılmıştır. İşte gelir belgesiz maaş bordrosu olmadan işsize kefilsiz kredi veren bankalar listesi.

29 Nisan 2020 Çarşamba 22:00
Gelir belgesiz maaş bordrosu olmadan işsize kefilsiz kredi veren bankalar listesi

Gelir belgesi sunulmadan kredi alabilmek bütün bankaların sunabileceği bir ayrıcalık değildir. Bankalar kredi veriyorken bazen işsiz ve gelir belgesi sunamayan vatandaşlara da kredi verilebilmektedir. Bu süreçte bütün bankaların gelir belgesiz kredi veren listesine ulaşılabilmektedir.

Gelir belgesi olmadan kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kredi kullanabilmeniz için bankalara gelir belgesi sunmanız gerekiyor. Bankalar, verilecek paralar için güvence talep edecektir. Bu süreçte almış olduğunuz borcu ödeyebilmeniz için borç aldığınız kişi ve kurumlara mutlaka gelir belgesi sunmanız gerekmektedir. Gelir belgesi sunamazsanız, başvurularınız sürekli olarak reddedilecektir. Bu süreçte özel bankalar gelir belgesi olmaksızın kredi çekebilme olanağı tanınmaktadır.

Özel bankaların ayrıcalığı olarak görülmemesine karşın tüketicinin korunması için verilen kredi türleri bulunuyor. Gelir belgesi talep edilen krediye sürekli olarak başvuru yapıp kredi sicil notu düşebilmektedir.

Hangi bankalar gelir belgesiz kredi veriyor?

Gelir belgesiz kredi veren bankalar;

Akbank

ING Bank

Odeabank

Ziraat Bankası

Denizbank

QNB Finansbank

TEB

Ortalama kredi oranları 60 ay vadeyle yüzde 1.49 olmaktadır. Ödememe grubunda olduğunuzdan risk yükselmektedir. Bu süreçte bir vatandaş 100 bin TL’lik krediyi yüzde 0.49 faiz oranıyla kullanabiliyorken, işsiz vatandaşlar yüzde 1.49 faizle kredi kullanabilmektedir. Bu süreçte bütün işsizler kredi alamıyorken, gelir belgesiz kredi alabilmeniz için bankanın ve krediyi onaylayan personelin inisiyatifine kalmaktadır.

İşsize kefilsiz kredi veren bankalar hangileridir?

İşsizler için kefilsiz kredi sağlayan bankalar çok sayıda değildir. Kurumlar özellikle de son yıllar itibariyle işsiz olanlar için kredi verme noktasında son derece çekingen davranmaktadır. Bu noktada devlet eliyle başlatılan kredi destek kampanyaların başvuru yapılması daha sağlıklı ve net sonuçlar almanıza katkı sağlayacaktır.

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Son Güncelleme: 29.04.2020 22:00
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