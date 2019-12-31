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Gelir belgesiz sadece kimlikle kredi veren bankalar

Bazı bankalar durumu iyi olmayan kişilere gelir belgesi istemeden kredi vermektedir. Gelir belgesiz sadece kimlikle kredi veren bankalar da bazı şartlar istemektedir. Bu şartları sağlayan kişilere gelir belgesiz kredi verilmektedir.

31 Aralık 2019 Salı 01:22
Gelir belgesiz sadece kimlikle kredi veren bankalar

Bazı bankalar müşterilerine kolaylık sağlamak için kolay krediler çıkarmaktadır. Bankalar ihtiyaç belgelerini müşterilerine sağlamak için bazı durumlarda gelir belgesi istememektedir. Bankalar kredi verirken müşterilerinin gelir durumunu, kredi notunu dikkate almaktadır. Bundan dolayı bazı kişiler gelir durumundan dolayı kredi alamamaktadır. Bundan dolayı bazı bankalar düşük gelirli kişilere de kredi vermektedir.

Gelir Belgesi Olmadan İhtiyaç Kredisi Veren Bankalar

Bazı bankalar düzenli bir geliri olmayan kişilere kredi desteği sağlamaktadır. Ancak gelir belgesi olmadan sadece nüfus cüzdanıyla kredi veren bankaların da bazı şartları bulunmaktadır. Bu şartları sağlayan dar gelirli kişilere kredi verilmektedir.

Gelir Belgesiz Kredi Şartları

Gelir belgesiz kredi alacak kişilerin öncelikle kredi notu değerlendirilir. Bankalar böyle durumlarda kişinin kredi notuna büyük önem vermektedir. Kredi notunun ardından kişinin E-devlet sisteminden sigorta durumuna bakılır. Gelir belgesi istenmese de kişinin sigorta durumuna ve maaşına bakılmaktadır. Ayrıca kişinin üzerine bir taşınmazın olup olmadığı da detaylı olarak incelenmektedir. Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi veren bankalar şunlardır:

Enpara Gelir Belgesiz Kredi

Enpara gelir belgesi olmadan 30 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi vermektedir. Bu kredide herhangi bir sigorta ödemesi olmadan 60 ay vade sağlanmaktadır. Enpara’nın bütün işlemleri intenet üzerinden yapıldığı için şubeye gitmeye gerek kalmamaktadır.

N Kolay Gelir Belgesiz Kredi

Aktif Bank’ın hizmeti olan N Kolay’dan gelir belgesiz 30 bin TL üst limitli kredi verilmektedir. Gelir belgesiz istenmediği bu kredide 60 aya kadar vade verilmektedir.

CepteTEB Gelir Belgesiz Kredi

TEB Bankası’nın dijital bankacılık hizmeti olan CEPTETEB üzerinden 30 bin TL’ye gelir belgesiz kredi verilmektedir.

Odeabank Gelir Belgesiz Kredi

Odeabank gelir belgesi talep etmeden 5 bin TL limitli 60 ay vadeli kredi vermektedir.

ING Gelir Belgesiz Kredi

ING’nın e-Turuncu ihtiyaç kredisi kampanyasında gelir belgesi olmadan 50 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi verilmektedir. Bu kredi için müşterilere 60 ay vade imkanı sağlanmaktadır.

Son Güncelleme: 31.12.2019 01:22
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