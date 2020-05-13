Yapılan değişiklik kapsamında ise 2020 yılı birinci geçici vergi dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edilen vergilerin ödeme süreleri 28 Mayıs 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar uzatıldı.
Gelir İdaresi duyurdu! Geçici beyannamelerde süre 28 Mayısa uzatıldı
2020 yılı Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan birinci geçici vergi döneminde gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılmasına karar verildi.
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