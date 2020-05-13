Gelir İdaresi duyurdu! Geçici beyannamelerde süre 28 Mayısa uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı, 12 Mayıs 2020 tarihli ve 130 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu kapsamında 18 Mayıs 2020 gününe kadar verilmesi gereken birinci geçici vergi döneminde gelir ve kurum geçici vergi beyannameleri ile ilgili değişikliğe gitti.

Yapılan değişiklik kapsamında ise 2020 yılı birinci geçici vergi dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edilen vergilerin ödeme süreleri 28 Mayıs 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar uzatıldı.