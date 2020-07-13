İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
118304
ALTIN
397.669
DOLAR
6.8585
STERLİN
8.6542
EURO
7.7883
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Son Dakika
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske cezası kararı!
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske...
MSB bedelli askerler için alınan son dakika kararını açıkladı
Son Dakika
MSB bedelli askerler için alınan...

Gelirsiz kredi kartı üst limit 1300 TL den 2000 TL'ye yükseldi

BDDK'dan vatandaşlara kredi kartı kolaylığı sağlandı. Buna göre gelir beyan etmeyen vatandaşların kredi limiti artırılırken, üç kez asgari tutarı ödemeyen kişilerin kredi kartı kapatma işlemleri askıya alındı.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 11:27
Gelirsiz kredi kartı üst limit 1300 TL den 2000 TL'ye yükseldi
Takip Et:

BDDK’dan kredi kartı kullanıcılarını sevindiren haber geldi. Bankaların gelir beyan etmeden kredi kartı kullanan vatandaşlar için tanımladığı kredi kartı limiti 1.300 TL’den 2.000 TL’ye yükseltildi. BDDK’nın aldığı diğer bir flaş karar ise asgari ödeme tutarını bir yıl içerisinde üç kez ödemeyen kişilerin, kredi kartlarının kapatılma işleminin yılsonuna kadar gerçekleştirilmeyeceği belirtildi.

Kredi kartı üst limiti arttırıldı!


BDDK tarafından alınan resmi karar şöyle:

‘’ 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 9.maddesinin ikinci fıkrası ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 22.maddesinin birinci ve üçüncü fıkrasında yer alan ve 06.09.2016 tarihli ve 7004 sayılı Kurul Kararı ile 1300 TL olarak belirlenen sınır değiştirilmiştir.  Buna göre kanunun 47.maddesi uyarınca 2000 TL olarak arttırılmasına karar verilmiştir.’’


Son Güncelleme: 13.07.2020 11:27
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşi çalışmayan memura ödenen eş yardımı ve tüm memurlara ödenen çocuk yardımı ödemeleri ne kadar oldu ?
Eşi çalışmayan memura ödenen eş yardımı ve tüm memurlara ödenen çocuk yardımı ödemeleri ne kadar oldu ?
Memurların Temmuz ayı maaş zammı bugün netleşiyor
Memurların Temmuz ayı maaş zammı bugün netleşiyor
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek ?
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek ?
Resmi gazete'de yayımlandı! 400'ün üzerinde ürüne ilave gümrük vergisi
Resmi gazete'de yayımlandı! 400'ün üzerinde ürüne ilave gümrük vergisi
Merkez Bankasın'dan 25 -50 puan aralığında faiz indirimi beklentisi!
Merkez Bankasın'dan 25 -50 puan aralığında faiz indirimi beklentisi!
Emekliye promosyon müjdesi! 2500 TL'ye kadar ödeme
Emekliye promosyon müjdesi! 2500 TL'ye kadar ödeme

Popüler Haberler

QNB Finansbank Yüzde 0,79 Faizli, 60 Ay Vadeli Borç Transferi Kredisi Kampanyası
2020 KPSS Lisans başvuruları başladı! KPSS Sınav ücreti ne kadar?
Hakan Çalhanoğlu kimdir?
26 Haziran Bim Aktüel Ürünler Kataloğu
Camiler Cemaatle Namaz kılmaya açılacak!
Sivri Akıllar filmi konusu ve oyuncuları!
Leicester City-Brigton hangi kanalda
Fatih Mehmet Maçoğlu Kimdir? Sağlık Durumu Nasıl? Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun korona virüs testi pozitif çıktı
Serie A'nın 26. haftasında Atalanta ile Sassuolo karşı karşıya geliyor. Peki Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar
Show TV’de Zahide Yetiş yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Elite yeni sezon onayını aldı
Hattımı farklı operatöre taşıdım mobil ödeme çalışmıyor hata veriyor
Kırtasiye Yardımı nedir? 2020 2021 eğitim yılı kırtasiye yardımı ne kadar oldu?
Günlük yeterli su içme miktarı nedir? Bir günde ne kadar su içilmelidir? Su içmenin faydaları nelerdir?
Mucize Doktor yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? FOX TV Mucize Doktor bugün var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.