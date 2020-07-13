Gelirsiz kredi kartı üst limit 1300 TL den 2000 TL'ye yükseldi

BDDK’dan kredi kartı kullanıcılarını sevindiren haber geldi. Bankaların gelir beyan etmeden kredi kartı kullanan vatandaşlar için tanımladığı kredi kartı limiti 1.300 TL’den 2.000 TL’ye yükseltildi. BDDK’nın aldığı diğer bir flaş karar ise asgari ödeme tutarını bir yıl içerisinde üç kez ödemeyen kişilerin, kredi kartlarının kapatılma işleminin yılsonuna kadar gerçekleştirilmeyeceği belirtildi.

Kredi kartı üst limiti arttırıldı!

BDDK tarafından alınan resmi karar şöyle:

‘’ 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 9.maddesinin ikinci fıkrası ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 22.maddesinin birinci ve üçüncü fıkrasında yer alan ve 06.09.2016 tarihli ve 7004 sayılı Kurul Kararı ile 1300 TL olarak belirlenen sınır değiştirilmiştir. Buna göre kanunun 47.maddesi uyarınca 2000 TL olarak arttırılmasına karar verilmiştir.’’