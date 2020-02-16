Genç girişimcilere hibe edilecek 200 bin TL destek başvuruları için son gün 28 Şubat

İstanbul'da düzenlenen Malatyalı İş Adamları Derneği toplantısına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, burada önemli açıklamalarda bulunurken Devletin genç girişimcilere hibe edeceği 200 bin liraya varan destek ile ilgili detayları da paylaştı.

Türkiye'nin girişimcilik alanında ve teknoloji tabanlı işlerde, büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Bakan Varank, konuşmasında "İnovasyonun önemini kavramış firmalarımızın yenilik yapma iştahı elbette çok mühim. Biz de Bakanlık olarak sunduğumuz desteklerle bu iştahı kalıcı hale getiriyoruz. Ar-Ge ve Tasarım Merkezi belgesine sahip firmalarımız; çeşitli vergi indirimleri ve istisnalardan faydalanıyor." diyerekve KOSGEB'in iş kurmak ya da kurduğu işi daha da geliştirmek isteyen yatırımcılara çok zengin olanaklar sunduğunu belirtti.

Bakan Mustafa Varank, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı kapsamında, nitelikli girişimciliği gençlere özendirerek, yüksek teknolojili ürünleri geliştiren başlangıç firmalarını ekoniye kazandırmak istediklerini belirterek, "Bakın bu programın başvuruları 28 Şubat'a kadar devam edecek. Programa kabul edilenler 200 bin liraya kadar hibe alıp; teknoloji ve yenilik odaklı fikirlerini, somut işlere dönüştürebiliyor. Bir diğer vizyoner politikamız da firmalara sunduğumuz sermaye desteği. Bunun için 750 milyon liralık kaynağı harekete geçirecek 2 yeni fon kurduk. Bu fonlar; teknolojiye, sanayiye ve yeniliğe yatırım yapacak. Bu fonlar; yatırımlarınıza ortak olup, sizi bankalara faiz ödemekten ya da kredi borcuna girmekten kurtaracak. KOBİ'ler, yenilikçi işletmeler ve iş kurmak isteyenler mutlaka bu fırsatı da değerlendirmeli" diye konuştu.

