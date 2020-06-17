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Girişimciler için Çin'deki fırsatlar nelerdir?

Son yıllarda dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline gelen Çin’de girişimciler için birçok fırsat var. Girişimciler Çin’de girişimciler için hangi fırsatların bulunduğunu merak ediyor.

17 Haziran 2020 Çarşamba 15:39
Girişimciler için Çin'deki fırsatlar nelerdir?
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Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Çin, girişimciler için birçok iş alanı sunmaktadır. Girişimciler de Çin’de ne tür fırsatların bulunduğunu merak etmektedir. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Custoom Kurucu Ortağı Sarper Erkılıç, Çin’de girişimde bulunacak olanları ne tür fırsatların beklediğini açıkladı.


Çin’de girişimciler için ne tür avantajların bulunduğunu açıklayan Custoom Kurucu Ortağı Sarper Erkılıç, bu devasa ülkede iş yapmak isteyen kişilerin ortalık kültürünü iyi bilmeleri ve hızlı bir şekilde adapte olmaları gerektiğini söyledi. Erkılıç, girişimcilere Çin, Amerika ve Türkiye arasında üçlü bir sistem kurmalarının daha iyi olacağını tavsiye etti.

Üretim konusunda Çin’in sunmuş olduğu imkanlardan yararlanmakta fayda olduğunu dile getiren Erkılıç, Çin’de bir ortak bulup üretimi ona yaptırmayı, satışı da Amerika ve Türkiye’de yapmayı tavsiye etti. Konsolosluklar üzerinden Çin’de bir lobi faaliyetinin yapılması da iyi olacaktır. Lobicilik için de Çin ve Türkiye’deki iş adamları deneklerinden faydalanılabilmektedir. Ayrıca Çin’deki üretilen malların nerede ve nasıl satılacağı konusuna odaklanmak gerekmektedir. Bu ürünleri doğru tedarikçilerle buluşturup bir marka haline getirmenin iyi olacağını dile getiren Erkılıç, ülkelerin pazarlama modellerinin de incelenmesi gerektiğinin altını çizdi.


Son Güncelleme: 17.06.2020 15:40
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