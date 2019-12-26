Girişimcilere devlet tarafından 15 bin TL faizsiz kredi desteği!

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı girişimci kadınlara bazı destekler sağlıyor. Bu kapsamda girişimci kadınlara 15 TL’ye kadar faizsiz kredi sağlanıyor. Bu kredi için 2 sene kadar geri ödeme alınmıyor ve ödemeler 6 sene içerisinde eşit taksitlerle yapılıyor.

Kırsal alanda kalkınma için destekler sağlanan meyvecilik projelerinde ise kredi alan ve başarılı olan kişilerden son 1 senenin geri ödemesi istenmeyecek. Meyvecilik projelerindeki başarı esasları ise bakanlık tarafından belirlendi ve buna göre girişimciler değerlendirmeye alınacak. Girişimci kadınlar işyerlerinde minimum 2 kadını çalıştırarak ve taksit ödemelerini düzenli olarak yaparsa başarılı sayılabilecek.

Girişimci Kadınlardan İstenen Şartlar

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın girişimci kadınlara verdiği desteklerden yararlanmak için bazı şartların sağlanması gerekiyor. Bakanlığın belirlediği şartlar şunlardır:

- Bankalardan kredi almamış olmak,

- Şu anda esnaflık yapmıyor olmak,

- Sektörün gerektirdiği bilgi ve kabiliyete sahip olmak,

- SGK’nın herhangi bir koluna bağlı olmamak,

- Kurumlardan aylık maaş almamak.