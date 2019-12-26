İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114377
ALTIN
287.444
DOLAR
5.9359
STERLİN
7.6918
EURO
6.5810

Girişimcilere devlet tarafından 15 bin TL faizsiz kredi desteği!

Girişimci kadınlara devlet tarafından 15 bin TL faiz kredi desteği geliyor. Girişimci kadınların 15 bin TL faizsiz kredi alabilmesi için bakanlık tarafından belirlenen bazı şartları sağlaması gerekmektedir.

26 Aralık 2019 Perşembe 15:37
Girişimcilere devlet tarafından 15 bin TL faizsiz kredi desteği!

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı girişimci kadınlara bazı destekler sağlıyor. Bu kapsamda girişimci kadınlara 15 TL’ye kadar faizsiz kredi sağlanıyor. Bu kredi için 2 sene kadar geri ödeme alınmıyor ve ödemeler 6 sene içerisinde eşit taksitlerle yapılıyor.

Kırsal alanda kalkınma için destekler sağlanan meyvecilik projelerinde ise kredi alan ve başarılı olan kişilerden son 1 senenin geri ödemesi istenmeyecek. Meyvecilik projelerindeki başarı esasları ise bakanlık tarafından belirlendi ve buna göre girişimciler değerlendirmeye alınacak. Girişimci kadınlar işyerlerinde minimum 2 kadını çalıştırarak ve taksit ödemelerini düzenli olarak yaparsa başarılı sayılabilecek.

Girişimci Kadınlardan İstenen Şartlar

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın girişimci kadınlara verdiği desteklerden yararlanmak için bazı şartların sağlanması gerekiyor. Bakanlığın belirlediği şartlar şunlardır:

- Bankalardan kredi almamış olmak,

- Şu anda esnaflık yapmıyor olmak,

- Sektörün gerektirdiği bilgi ve kabiliyete sahip olmak,

- SGK’nın herhangi bir koluna bağlı olmamak,

- Kurumlardan aylık maaş almamak.

Son Güncelleme: 26.12.2019 15:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rebul kolonyaları Japonlarla ortak oldu
Rebul kolonyaları Japonlarla ortak oldu
Asgari ücrette sona gelindi! Görüşmeler bugün tamamlanıyor; Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Asgari ücrette sona gelindi! Görüşmeler bugün tamamlanıyor; Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan asgari ücret ile ilgili önemli açıklama
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan asgari ücret ile ilgili önemli açıklama
Yeni ibareli banknotlara sahip vatandaşlara Merkez Bankasından önemli duyuru
Yeni ibareli banknotlara sahip vatandaşlara Merkez Bankasından önemli duyuru
Boeing'te şok istifa! Şirket CEO'su Muilenbur görevinden ayrıldı
Boeing'te şok istifa! Şirket CEO'su Muilenbur görevinden ayrıldı
Astaldi'nin üçüncü köprüdeki hisselerine Çinli şirketler talip oldu
Astaldi'nin üçüncü köprüdeki hisselerine Çinli şirketler talip oldu

Popüler Haberler

Girişimcilere devlet tarafından 15 bin TL faizsiz kredi desteği!
MEB Öğretmen Şikayet hattı yeni numarası
PTT personel alımı KPSS puan sınırı kaç olacak? 2020 PTT personel alımı KPSS puanı
Aile Bakanlığı engelli destek hattı telefon numarası
Happy Center indirim günleri 24-31 Aralık 2019 kataloğu
Uzman eller projesi 100 Bin TL hibe şartları nelerdir? Uzman eller hibe başvurusu nasıl yapılır?
Payitaht Abdülhamid Tahsin Paşa öldü mü? Bahadır Yenişehirlioğlu diziden ayrılıyor mu? Tarihte Tahsin Paşa nasıl öldü?
Köye dönüş desteği için başvuru şartları nedir? Kimler köye dönüş desteğinden yararlanabilir? Köye dönüş deteği miktarı ve başvuru şartları
Vikings 6. sezon 5. bölüm ne zaman yayınlanacak?
Günlük burç yorumları 27 Aralık 2019 Cuma - Burç yorumunuz size bugünki yaşantınız için neler söylüyor?
Yıl sonu kredi kartı puanlarım silinecek mi?
Ramo dizisi 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Show tv ramo ne zaman başlayacak?
Enerji kimlik belgesi ücreti ne kadardır?
Instagram’da organik yollarla takipçi arttırma yolları
Vuslat dizisi hangi gün yayınlanıyor? Vuslat dizisi yayın günü, saati ve kanalı
Kadın dizisinde kim vuruldu? Arif mi, Şirin mi? Kadın Arif öldü mü? Şirin öldü mü?
2020 Finansbank yeni yıl kredi kampanyası
TV8 sabah programları 8'de Bugün ve Gel Konuşalım neden yayınlanmadı?
O Ses Türkiye yılbaşı 2020 konukları belli oldu!
Şampiyon yeni bölüm neden yok? TRT1 29 Aralık Şampiyon neden yayınlanmıyor?
Milli Piyango bileti almak günah mıdır? Müftü'den dikkat çeken açıklama

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.