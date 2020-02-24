Gram ve çeyrek altın rekora koşuyor!

24 Şubat Pazartesi günü altın güne yükselişle başladı. Geçtiğimiz haftalarda da yukarı yönlü bir çizgi çizen altın altın piyasalarında rekora doğru koşuyor. Haftanın ilk işme gününe 333,50 liradan alıcı bularak başlayan gram altını, cuma günü ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü yüzde 1,4 artışla 322 liradan tamamlamıştı.

Tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesiyle birlikte önceki kapanışın yüzde 2,4 üzerinde 333,50 liradan işlem gören gram altından sonra Kapalıçarşı'da çeyrek altın 542 liradan Cumhuriyet altını da 2.217 liradan alıcı buluyor.

Serbest piyasada çeyrek altın fiyatları bir önceki günün kapanış değerleri üzerinden işlem görürken kaydedilen son bilgilere göre çeyrek altın bugün yani 24 Şubat Pazartesi günü serbest piyasada 5166 lira alış ve 528 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.



Cumhuriyet Altını

2.141,00 TL



2.173,00 TL



Yarım Altın



1.030,29 TL



1.056,88 TL



Altının ons fiyatı bugün Asya piyasalarında son 7 yılın en yüksek seviyesi olan 1.685 seviyesini görmesinden sonra kazançlarının bir kısmını geri verdi ve geçen hafta kapanış fiyatına göre yüzde 1,6 artışla 1.669 dolar seviyesinde dengelendi.