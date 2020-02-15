GSS ödemelerinde indirim! 427 TL'den 53 TL ye indiriliyor

Genel Sağlık Sigortası’nda yeni dönem başlıyor. Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödeyen 4,2 milyon kişiye müjdeli haber! GSS ödemeleri 1 Nisan itibariyle 427 TL'den 53 TL ye indiriliyor. Anne, baba veya eşinden dolayı sağlık hizmetlerinden yararlanamayan kişilerin gelir seviyesine göre her ay 71, 213 ve 427 lira şeklinde ödediği 3 ayrı prim tarihe geçiyor. Bu prim ödemelerinin yerini yeni dönem de tek prim ödemeleri alacak.

Aylık asgari ücretin yüzde 3’ü yani 53.32 lira olacak tek prim düzenlemesi 1 Nisan itibariyle yürürlüğe girecek. Yeni düzenleme ile gelir testi zorunluluğu da ortadan kalkacak. Böylece üç ayrı ödeme şeklinde alınan primler tek ödemeye düşecek. Bu da vatandaşın cebinden daha az para çıkmasını sağlayacak. Eski sisteme göre 71.10 lira ödeyenler ayda 18,10 lira, yılda 217,20 lira kazanacak. 213,36 lira prim ödeyenler ayda 160,30, yılda 1.923,6 lira daha az para ödeyecek. 426,6 lira prim ödeyenlerin kazancı ise ayda 373,65, yılda 4.483,20 lira olacak.

Gelir testine girip haneye giren gelir kişi başına 592 liradan az çıkanlar prim ödemeyecek. Bu kişilerin ve ailelerinin tüm sağlık giderleri ve GSS primleri devlet tarafından karşılanacak.

Borçlar ortadan kalkıyor

GSS prim borcu olanlar, yeni sistem ile daha rahatlayacak. Önceden 71.10 lira, 2134,36 lira ya da gelir testine girmediği için 426,6 lira olarak hesaplanıp prim borcu çıkartılanlar için yeniden hesaplama gerçekleşecek. 1 Nisan’dan sonra müracaat edildiğinde tüm primler 53.32 liraya kadar düşürülecek. Birikmiş faiz ya da gecikme cezaları varsa kayıttan silinecek. Bu sayede de borçları olanların borçları iyice azalacak ya da bitecek. Eğer bütün bu silmeler sonunda hala borçları kalan olursa bunlar da 12 taksite bölünerek faizsiz bir şekilde ödeme imkanı sunulacak. 71.10 lira prim ödeyen bir vatandaş ayda 18.1 TL, yılda da 217.2 TL kazanacak. 213.3 lira prim ödeyen ayda 160.3 TL, yılda ise 1.923.6 lira kazanacak. 426,6 lira ödeyen ayda 373.65 TL, yılda 4.483.2 TL kazanacak.