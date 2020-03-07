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Güvenlik Korucularının maktu tazminatlarına yüzde 40 zam yapıldı

Güvenlik Korucularının maktu tazminatlarına yüzde 40 zam yapıldı. Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan zam yüzleri güldürdü. Resmi Gazete’de yayınlanan kararın ne zaman geçerli olacağı da belli oldu. Detaylar haberimizde.

07 Mart 2020 Cumartesi 17:23
Güvenlik Korucularının maktu tazminatlarına yüzde 40 zam yapıldı

Güvenlik korucularına müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Kararı’na göre artık güvenlik korucularına verilen maktu tazminatlar %40 daha fazla olacak. Karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

15 Ocak’tan itibaren geçerli

Cumhurbaşkanı Kararı’na göre güvenliği sağlamak amacıyla görev yapan güvenlik korucularına aylık olarak verilen maktu tazminatlara zam yapıldı. 4 Mart tarihinde yayınlanan karara göre güvenlik korucularına %40 zam yapıldı. Yapılan zammın ardından güvenlik görevlilerine verilen tazminat ücreti 135 TL’den 190 TL’ye çıkmış oldu. Söz konusu tazminatlar korucuların maaşlarına eklenerek her ay yatacak.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararda dikkat çeken bir diğer hususta zammın 15 Ocak tarihinden sonra geçerli olmasıdır. Söz konusu zam ücreti alınana kadar arada kalan ayların ücretleri toplu olarak verilecek.

Özellikle son günlerde artan olayların ardından güvenlik korucularının işleri oldukça zorlaşmıştı. Ülkemizin Suriye ve sınır bölgesinde yürüttükleri operasyonlarda güvenlik korucularının da önemi oldukça yüksektir. Yapılan zam sonrası korucularında bir nebze daha iyi maaş almaları sağlanmış oldu. Korucular özellikle terör örgütünün yoğun faaliyet gösterdiği bölgelerde asker ve polislerden önce olaylara müdahalede bulunması bölge güvenliği açısından oldukça önemlidir. Güvenlik korucuları görevlerinde daha aktif olabilmesi için bazı durumlarda polis olması da korucuların moralini yüksek tutmak için kullanılıyor. Yapılan zamla birlikte korucuların morali yükseltilmiş oldu.

Son Güncelleme: 07.03.2020 17:23
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