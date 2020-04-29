Halkbank 1000- 10000 TL ihtiyaç kredisine nasıl başvurulur? Kimler başvurabilir? Şartlar neler? Başvuru sonuçları nereden nasıl öğrenilir?

Kamu bankaları tarafından Koronavirüs salgınında ekonomik olarak zorlanan kişilere verilen krediler için başvurular alınmaya başlandı. Halkbank da salgın sürecinde durumu zor olan kişilere bin TL ile 10 bin TL arasında ihtiyaç kredisi veriyor. Halkbank bu krediyi 6 ay ertelemeli olarak veriyor. Bu kredi için bankaya yapılan başvurularla birlikte büyük bir yoğunluk oluştu ve bazı kişilere geri dönüş yapılamadı.

Halkbank’ın temel ihtiyaç kredisi kampanyasına intenet ve mobil bankacılık üzerinden başvuru yapılabilmektedir. Halkbank bu kredi için uygun faiz oranları ve 6 ay ertelemeli taksit uyguluyor. Halkbank’tan bu krediyi almak isteyen kişilerin aylık hane gelirinin 5 bin TL’den az olması gerekiyor. Bu kredi için yüzde 0,49 faiz oranı ve 6 ay ertelemeli 36 aya kadar vade fırsatı sunuluyor.

Halkbank Temel İhtiyaç Kredisine Nasıl Başvuru Yapılır?

Halk Bankası’nın temel ihtiyaç kredisine mobil, intenet bankacılığı ve müşteri hizmetleri üzerinden başvuru yapılıyor. İntenet bankacılığından başvuru yapmak için sistemdeki “Tüketici kredisi kredi alt türü, bireysel temel ihtiyaç destek kredisi” seçeneğine girmek gerekiyor. Açılan ekrandan bilgilerini dolduran kişiler başvurularını yapmış sayılır.

Halkbank mobil üzerinden temel ihtiyaç kredisi başvurusu için; “Tüketici kredisi kredi alt türü; Bireysel temel ihtiyaç destek kredisi” adımlarının izlenerek başvuruların tamamlanması gerekiyor.

Halkbank İhtiyaç Kredisi Şartları

Temel ihtiyaç kredisine Halkbank Dialog numarası olan 0850 222 0 400 numarasından da başvuru yapılabilmektedir. Bunun için sesli yanıt sitemindeki işlemler menüsünden 2 numarayı seçmek gerekiyor.

Halkbank’ın temel ihtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri toplamda 5 bin TL’den az olan kişiler başvuru yapabilmektedir. Bu krediye 5 bin TL’den az geliri olan, emekli, asgari ücretli, serbest meslek mensubu olan kişiler başvuru yapabilmektedir.

Halkbank’ın bin TL ile 10 bin TL arasındaki ihtiyaç kredilerinde aylık yüzde 0,49 faiz oranı ve 36 aya kadar vade imkanı uygulanmaktadır.

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