İstanbul 15°
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
379.151
DOLAR
6.9874
STERLİN
8.7806
EURO
7.6423

Halkbank 1000- 10000 TL ihtiyaç kredisine nasıl başvurulur? Kimler başvurabilir? Şartlar neler? Başvuru sonuçları nereden nasıl öğrenilir?

Halkbank Koronavirüs sürecinde ekonomik destek sağlamak için 1000 TL – 10.000 TL arasında ihtiyaç kredisi veriyor. Halkbank 1000- 10000 TL ihtiyaç kredisine nasıl başvurulur, kimler başvurabilir, şartlar neler, başvuru sonuçları nereden nasıl öğrenilir, Halbank’ın temel ihtiyaç kredisine aylık geliri 5 bin TL’den az olan kişiler başvuru yapabiliyor.

29 Nisan 2020 Çarşamba 20:56
Halkbank 1000- 10000 TL ihtiyaç kredisine nasıl başvurulur? Kimler başvurabilir? Şartlar neler? Başvuru sonuçları nereden nasıl öğrenilir?

Kamu bankaları tarafından Koronavirüs salgınında ekonomik olarak zorlanan kişilere verilen krediler için başvurular alınmaya başlandı. Halkbank da salgın sürecinde durumu zor olan kişilere bin TL ile 10 bin TL arasında ihtiyaç kredisi veriyor. Halkbank bu krediyi 6 ay ertelemeli olarak veriyor. Bu kredi için bankaya yapılan başvurularla birlikte büyük bir yoğunluk oluştu ve bazı kişilere geri dönüş yapılamadı.

Halkbank’ın temel ihtiyaç kredisi kampanyasına intenet ve mobil bankacılık üzerinden başvuru yapılabilmektedir. Halkbank bu kredi için uygun faiz oranları ve 6 ay ertelemeli taksit uyguluyor. Halkbank’tan bu krediyi almak isteyen kişilerin aylık hane gelirinin 5 bin TL’den az olması gerekiyor. Bu kredi için yüzde 0,49 faiz oranı ve 6 ay ertelemeli 36 aya kadar vade fırsatı sunuluyor.

Halkbank Temel İhtiyaç Kredisine Nasıl Başvuru Yapılır?

Halk Bankası’nın temel ihtiyaç kredisine mobil, intenet bankacılığı ve müşteri hizmetleri üzerinden başvuru yapılıyor. İntenet bankacılığından başvuru yapmak için sistemdeki “Tüketici kredisi kredi alt türü, bireysel temel ihtiyaç destek kredisi” seçeneğine girmek gerekiyor. Açılan ekrandan bilgilerini dolduran kişiler başvurularını yapmış sayılır.

Halkbank mobil üzerinden temel ihtiyaç kredisi başvurusu için; “Tüketici kredisi kredi alt türü; Bireysel temel ihtiyaç destek kredisi” adımlarının izlenerek başvuruların tamamlanması gerekiyor.

Temel ihtiyaç kredisine Halkbank Dialog numarası olan 0850 222 0 400 numarasından da başvuru yapılabilmektedir. Bunun için sesli yanıt sitemindeki işlemler menüsünden 2 numarayı seçmek gerekiyor.

Halkbank İhtiyaç Kredisi Şartları

Halkbank’ın temel ihtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri toplamda 5 bin TL’den az olan kişiler başvuru yapabilmektedir. Bu krediye 5 bin TL’den az geliri olan, emekli, asgari ücretli, serbest meslek mensubu olan kişiler başvuru yapabilmektedir.

Halkbank’ın bin TL ile 10 bin TL arasındaki ihtiyaç kredilerinde aylık yüzde 0,49 faiz oranı ve 36 aya kadar vade imkanı uygulanmaktadır.

Haberport mobil uygulamasını hemen indir, gündemde olan biten tüm gelişmeleri anında öğrenmeye başla! TIKLA İNDİR>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Türkiye’nin nabzını tutan haber kaynağın Haberport artık Instagram’da merak ettiğin tüm haberler burada! >>> Haberport İnstagram Hesabını Takip Et

Son Güncelleme: 29.04.2020 20:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli
Devletten çalışan anneler ya da işsiz ev hanımları için maddi yardımlar
Devletten çalışan anneler ya da işsiz ev hanımları için maddi yardımlar
AVM'ler de kira çıkmazı!
AVM'ler de kira çıkmazı!
PTT, günlük para çekme limitini 5 bin TL’ye yükseltti!
PTT, günlük para çekme limitini 5 bin TL’ye yükseltti!
Merkez Bankası, faizi sabit tuttu! Politika faizi 0-0,25 aralığında devam edecek
Merkez Bankası, faizi sabit tuttu! Politika faizi 0-0,25 aralığında devam edecek

Popüler Haberler

Fındık fiyatları 1 Mayıs Cuma fındık borsası fındık kaç lira?
Belediye bursuna başvuru şartları nelerdir? 2020 Belediye öğrenci bursları nasıl alınır?
4 Aşamalı normalleşme nedir? Türkiye'nin normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor işte aşama aşama normalleşme detayları
ING Bank, mobil uygulaması ve resmî internet şubesi ile düşük faiz oranlı hızlı 35.000 TL ihtiyaç kredisi 60 vadeyle kullandırılacak
Samsung Galaxy A51 5G çıkış tarihi ve cihaz özellikleri belli oldu
KanalD 2. sayfa programı instagram hesabı
Hekimoğlu dizisi yeni sezon, yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Güneş tutulması dizisi oyuncuları ve konusu
30 Nisan Cuma TV yayın akışı; Bugün TV’de neler var? İşte ATV, Show Tv, Star, Kanal D, TV8, TRT1, Fox Tv yayın akışı
QNB Finansbank, mobil uygulama veya internet şubesi ile 45.000 TL tutarında düşük faizli ihtiyaç kredisi
Halkbank 6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi başvurusu başvuru sonucu sorgulama
Sahra hastanesi ne demektir, nedir? Sahra hastaneleri nerede, ne zaman kuruluyor?
Üniversitede bahar dönemi ve güz dönemi nedir, ne zaman başlar biter?
Survivor Barış ile Aycan sevgili mi oldu, aralarında aşk mı var?
Eşi vefat eden ve boşanan kadınlara devlet maaşı ve yardım destekleri
TOBB’dan esnafa 8 Ay Ödemesiz 100 Bin TL Kredi
Oruç tutarken korona virüse karşı bağışıklığı güçlü tutacak öneriler
2020 Malulen emeklilik şartları nelerdir? Erken emekliliğe neden olan hastalıklar nelerdir?
1 Mayıs Cuma işçi bayramında marketler açık olacak mı?
1, 2, 3 Mayıs sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Marketler hangi saatlerde açık olacak?
Ramazan Bayramında da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı hangi günler için gelecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.