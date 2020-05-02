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HalkBank 2020 konut kredisi erteleme maliyeti ne kadar?

Halkbank konut kredisi alan vatandaşlarımız Halkbank konut kredisi erteleme maliyetinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki 2020 Halkbank konut kredisi erteleme maliyeti ne kadar? İşte detaylar…

02 Mayıs 2020 Cumartesi 05:44
HalkBank 2020 konut kredisi erteleme maliyeti ne kadar?

Koronavirüs sürecinde vatandaşlarımıza en çok destek olan bankaların başında gelen Halkbank, destek kredileri ve kredi erteleme imkanı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlarımız Halkbank konut kredisi erteleme maliyeti ne kadar sorusunun yanıtını intenet üzerinden araştırmaya başladı. İşte detaylar…

Koronavirüs salgını dolayısıyla birçok banka vatandaşlarımıza krizden rahatça kurtulmak için çeşitli hizmetler vermeye başlamıştı. Bu bankaların başında Halkbank geliyor. Koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak adına birçok vatandaşımıza ve kurumlara destek paketi veren Halkbank, ülke genelinde yaraları sarmaya devam ediyor.

Halkbank esnaf ve sanatkarlara 25.000 TL’ye kadar kredi imkanı sunuyor. Bu kredinin birçok avantajı bulunuyor. Bu kredi kapsamında esnaf ve sanatkarlar, mal ve hizmet alımlarını taksitli bir şekilde yapabilecekler. Vadeli işlem gerçekleştirebilecekler. Tüm çek ve senet işlemlerini kart üzerinden yapma imkanına sahip olacaklar. Çalıştıkları kişilere çeşitli avantajlar sağlayacaklar. Ticari kart ürünü olan Paraf Esnaf Kartı sayesinde 25.000 TL limitli kredi imkanı sunulacak.

Halkbank ayrıca geçen yıl cirosu 3 milyon TL’yi aşan tüm firmalara Sanayi, Ticaret, Sanayi ve Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Deniz Ticaret Odaları’na kayıtlı olmaları durumunda 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli ve yıllık %7,5 faizli İşe Devam Desteği-Küçük İşletme Cansuyu Kredisi imkanı sağlayacak.

Ayrıca 31 Mart 2020 tarihi itibariyle kredi kartı ya da kredi ödemelerinde zorluk yaşayan her müşterisinin kredi ödemelerini de 6 ay kadar erteleme imkanı sağladığını duyurdu. Konut kredisi çeken müşterilerinin talep etmesi durumunda onlara azami 180 ay vade olmak üzere imkan sağlanacak. İhtiyaç kredilerinde de 60 ay vadeye kadar yeniden yapılandırma imkanı verilecek.

Alınan bir diğer kararda ise kredi borcunu erteleyen müşterilerinin kredi erteleme faizini vadenin tamamına yayma kararı alındı. Böylece vatandaşlar ödemelerini daha kolay yapabilecek.

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Son Güncelleme: 02.05.2020 05:44
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