İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.198
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7617
EURO
7.7303

Halkbank 25 Bin TL esnaf destek paketi başvurusu şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır?

Covid-19 salgını sonrasında vatandaşlara yardımlarına devam eden kamu bankaları son olarak Halkbank'ın 25.000 TL esnaf destek paketini duyurdu. Esnaf vatandaşlari Halkbank 25 bin TL esnaf destek paketi başvurusu şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır? sorusunu araştırmaya başladı. İşte Halkbank esnaf destek paketi ile ilgili tüm merak edilenler.

01 Mayıs 2020 Cuma 22:31
Halkbank 25 Bin TL esnaf destek paketi başvurusu şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır?

Koronavirüs sonrasında da esnafa ve çiftçiye desteğini kesmeyen kamu bankaları pandemiye rağmen tüm imkanları ile esnaflara yardımlarını sürdürmektedir. Sektörü ne olursa olsun tüm esnafların yararlanabileceği esnaf estek paketi sayesinde esnaflara yardımlar devam ediyor. Başvuruları devam eden paketin genel özelliklerinin ne olduğu ise merak ediliyor.

Ticari kart desteği verilecek

Sektör fark etmeksizin tüm esnafların faydalanabileceği  esnaf kredisi Ekonomik İstikrar Kalkanı planı ile kamu bankaları tarafından duyurulmuştu. 25.000 TL’ye kadar olan tüm harcama ve ödemelerini karşılaması planlanan paketin Halkbank tarafından verilen ticari kart ile kolaylaştırılması amaçlanıyor. Açıklamada bahsedilen tutarın ticari karta aktarılacağı duyuruldu.

Esnafa destek kredisi başvuruları nasıl yapılır?

Halkbank tarafından 25.000 TLye kadar sunulması amaçlanan kredinin başvuruları ilk olarak Halkbank resmi intenet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Başvuru formunun doldurulması sonrasında ise başvuru sahibi incelenecek ve olumlu sonuçlanması halinde kredi tutarı ticari kartına aktarılacak.

Krediye için gerekli şartlar nelerdir?

Krediden faydalanmak isteyen esnaflar için aranan özellikler Halkbank tarafından 2 tanedir. Birincisi Esnaf ve Sanatkarlar odası üyeliği, ikincisi ise kredi notunun 1300 ve üzeri olması durumudur. Kredi notu tutan esnaflar için esnaflar ve sanatkarlar odası üyeliği özellikle aranan bir şarttır. Krediye başvurabilmek için esnaflardan ayrıca vergi beyannamesi ve işletme hesap özeti gibi belgeler istenmeyecektir.

Kefalet kredisi bulunmayan esnaflar da faydalanabilecek

Banka tarafından yapılan açıklamalara göre, pandemi salgını nedeni ile zor durumda olan esnaflara esnaf destek kredisi kullandırılabilecek. Esnaf destek paketi kapsamında verilecek olan krediler, esnaf ve sanatkarlar kredisi ve kefalet kooperatifi kefaleti ile kullandırılan kredi bakiyesi bulunmayan esnaflar da krediden yararlanabilecek.

Krediden kimler faydalanabilecek?

Virüs salgını nedeni ile krediler 2 farklı şekilde kullandırılabilecek. Kredinin ilk seçeneği faizsiz kredi şeklinde olacak. İkincisi ise düşük faiz oranları ile kullanılabilecek kredilerden oluşacak. Kredi başvuruları da 2 farklı şekilde gerçekleşebilecek.

  • İşletme sermayesi vadesi en fazla 5 sene olanlar,
  • Taşıt edindirme kredisi vadesi en uzun 7 sene,
  • İş yeri edindirme kredisi vadeleri ise maksimum 10 senedir.

Vade süresi 1 yıla kadarsa %4 faiz yanı aylık %0,33 faiz oranı uygulanacak. Aynı zamanda vade süresi 1 yılı aşarsa %5 yani aylık %0,41 faiz oranları uygulanacak.

  • Vergi levhası olan esnaf olması,
  • Başvuru tarihlerinde başvuru yapmaları,
  •  Başvuru yapacak olan esnafın Halkbank ile çalışıyor olması gerekmektedir. Hangi sektörde esnaf olursa olsun,
  • müşterinin bütün bankacılık işlemlerini Halkbank üzerinden yapmak üzere Halkbank KOBİ bankacılığına katılması ilk şarttır.
  • Esnaf, kendisine uygun olan kredi paketlerinden sadece 1 tanesine başvuru yapabilmektedir.

Ödeme planları nasıl olacak?

Ödeme planları için Halkbank tarafında 2 farklı seçenek sunulmuştur. Bunlardan ilki vadesi 1 yıla kadar olan krediler içindir. Bu krediler için yüzde 4 yani aylık %0,33 kredi oranları kullanılacaktır. İkinci olarak ise ödeme planında vadesi 1 yılı aşan krediler için uygulanacaktır. Bu kredilerde yüzde 5 yani aylık %0,41 faiz oranları uygulanacaktır.

Kredi limiti Halkbank tarafından 25.000 TL olarak belirlenmiştir. 36 ay vade seçeneği sunulan kredinin 6 ay geri ödemesiz seçeneği de esnaflara sunulmuştur.

Başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

Koronavirüs salgını nedeni ile maddi olarak zorlanan esnaflar için hazırlanan esnaf destek paketi başvuruları Halkbank’ın resmi intenet sitesi üzerinden yapılacaktır. Başvuru formu gönderildikten sonra değerlendirme süresi olarak belirli bir süre geçmesi gerekmektedir. değerlendirme sonucu olumlu olan esnafların ise kredileri hakkında bilgiyi Halkbank’ın Müşteri İlişkileri Yönetici araması ile aktarılacaktır.

Kamu personellerini ve iş arayanları ilgilendiren haberler, gündemde olup biten her şey tüm ayrıntılarıyla mobil uygulamamızda! TIKLA İNDİR>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Haber manşetlerini merak eden herkes burada! Şimdi sen de Facebook’ta katıl aramıza! >>> Haberport Facebook Grubuna Katıl!

Son Güncelleme: 01.05.2020 22:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolar kritik eşik 7 TL'yi aştı!
Dolar kritik eşik 7 TL'yi aştı!
Özel bankalar sıkı kredi musluklarını gevşetti!
Özel bankalar sıkı kredi musluklarını gevşetti!
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli
Devletten çalışan anneler ya da işsiz ev hanımları için maddi yardımlar
Devletten çalışan anneler ya da işsiz ev hanımları için maddi yardımlar
AVM'ler de kira çıkmazı!
AVM'ler de kira çıkmazı!

Popüler Haberler

Bankaların SMS ile kredi başvuru numaraları! Güncel banka SMS ile kredi başvurusu yapma numaraları
Oyuncu Hazal Kaya hangi dizide rol alacak? Ekranlara dönüyor mu?
Kuruluş Osman Bahadır kimdir? Gerçek adı nedir? Çağhan Çulha hakkında bilgiler
HalkBank 2020 konut kredisi erteleme maliyeti ne kadar?
2 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı; Bugün TV’de neler var? İşte ATV, Show Tv, Star, Kanal D, TV8, TRT1, Fox Tv yayın akışı
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne, konut kredisi başvurusu için hangi belgeler gerekli?
WhatsApp kredi başvurusu nasıl yapılır? WhatsApp kredi başvurusu nedir?
Öğretmen dizisi yeni bölümleri ile ne zaman devam edecek?
Kawasaki hastalığı belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? 9 yaş altı çocuklarda görülen kawasaki sendromu nedir?
AVM, kafe, bar, restoran, kuaför, spor salonları, çay bahçeleri ne zaman açılacak?
Öğretmen dizisi yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmadı? Öğretmen dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? Ezan okunurken ağızda olan bir şeyi çiğnemek yada yutmak orucu bozar mı?
Avrupa Yakası dizisi tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanacak? ATV Avrupa yakası yayın tarihleri
Ramazan ayı boyunca devletten ücretsiz evde internet kampanyası
Taşıt takas sistemi nedir? Takasbank araç alım satımında yeni ödeme yöntemi
İş Bankası konut kredisi faiz oranları düştü! İş Bankası konut kredisi faiz oranları yüzde 0.95 ile örnek maliyet tablosu ve geri ödeme seçenekleri
Garanti BBVA 75.000 TL düşük faiz oranlı 75.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası
Aşk 101 dizisi yeni sezon ne zaman çıkacak? Netflix Aşk 101 2. sezon tarihi belli mi? Aşk 101 nereden, nasıl izlenir?
Ziya Selçuk ne öğretmenidir? Eğitim Bakanı Selçuk ne hakkında bilgiler
TOKİ Isparta Aksu kura sonucu 2+1 ve 3+1 kazananlar listesi ve TOKİ Isparta Aksu kura sonuçları isim listesi
Koronavirüs tedbirleri sonrası berberler, kuaförler, AVM'ler ve diğer iş yerleri ne zaman açılacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.