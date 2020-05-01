Halkbank 25 Bin TL esnaf destek paketi başvurusu şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır?

Koronavirüs sonrasında da esnafa ve çiftçiye desteğini kesmeyen kamu bankaları pandemiye rağmen tüm imkanları ile esnaflara yardımlarını sürdürmektedir. Sektörü ne olursa olsun tüm esnafların yararlanabileceği esnaf estek paketi sayesinde esnaflara yardımlar devam ediyor. Başvuruları devam eden paketin genel özelliklerinin ne olduğu ise merak ediliyor.

Ticari kart desteği verilecek

Sektör fark etmeksizin tüm esnafların faydalanabileceği esnaf kredisi Ekonomik İstikrar Kalkanı planı ile kamu bankaları tarafından duyurulmuştu. 25.000 TL’ye kadar olan tüm harcama ve ödemelerini karşılaması planlanan paketin Halkbank tarafından verilen ticari kart ile kolaylaştırılması amaçlanıyor. Açıklamada bahsedilen tutarın ticari karta aktarılacağı duyuruldu.

Esnafa destek kredisi başvuruları nasıl yapılır?

Halkbank tarafından 25.000 TLye kadar sunulması amaçlanan kredinin başvuruları ilk olarak Halkbank resmi intenet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Başvuru formunun doldurulması sonrasında ise başvuru sahibi incelenecek ve olumlu sonuçlanması halinde kredi tutarı ticari kartına aktarılacak.

Krediye için gerekli şartlar nelerdir?

Krediden faydalanmak isteyen esnaflar için aranan özellikler Halkbank tarafından 2 tanedir. Birincisi Esnaf ve Sanatkarlar odası üyeliği, ikincisi ise kredi notunun 1300 ve üzeri olması durumudur. Kredi notu tutan esnaflar için esnaflar ve sanatkarlar odası üyeliği özellikle aranan bir şarttır. Krediye başvurabilmek için esnaflardan ayrıca vergi beyannamesi ve işletme hesap özeti gibi belgeler istenmeyecektir.

Kefalet kredisi bulunmayan esnaflar da faydalanabilecek

Banka tarafından yapılan açıklamalara göre, pandemi salgını nedeni ile zor durumda olan esnaflara esnaf destek kredisi kullandırılabilecek. Esnaf destek paketi kapsamında verilecek olan krediler, esnaf ve sanatkarlar kredisi ve kefalet kooperatifi kefaleti ile kullandırılan kredi bakiyesi bulunmayan esnaflar da krediden yararlanabilecek.

Krediden kimler faydalanabilecek?

İşletme sermayesi vadesi en fazla 5 sene olanlar,

Taşıt edindirme kredisi vadesi en uzun 7 sene,

İş yeri edindirme kredisi vadeleri ise maksimum 10 senedir.

Virüs salgını nedeni ile krediler 2 farklı şekilde kullandırılabilecek. Kredinin ilk seçeneği faizsiz kredi şeklinde olacak. İkincisi ise düşük faiz oranları ile kullanılabilecek kredilerden oluşacak. Kredi başvuruları da 2 farklı şekilde gerçekleşebilecek.

Vade süresi 1 yıla kadarsa %4 faiz yanı aylık %0,33 faiz oranı uygulanacak. Aynı zamanda vade süresi 1 yılı aşarsa %5 yani aylık %0,41 faiz oranları uygulanacak.

Vergi levhası olan esnaf olması,

Başvuru tarihlerinde başvuru yapmaları,

Başvuru yapacak olan esnafın Halkbank ile çalışıyor olması gerekmektedir. Hangi sektörde esnaf olursa olsun,

müşterinin bütün bankacılık işlemlerini Halkbank üzerinden yapmak üzere Halkbank KOBİ bankacılığına katılması ilk şarttır.

Esnaf, kendisine uygun olan kredi paketlerinden sadece 1 tanesine başvuru yapabilmektedir.

Ödeme planları nasıl olacak?

Ödeme planları için Halkbank tarafında 2 farklı seçenek sunulmuştur. Bunlardan ilki vadesi 1 yıla kadar olan krediler içindir. Bu krediler için yüzde 4 yani aylık %0,33 kredi oranları kullanılacaktır. İkinci olarak ise ödeme planında vadesi 1 yılı aşan krediler için uygulanacaktır. Bu kredilerde yüzde 5 yani aylık %0,41 faiz oranları uygulanacaktır.

Kredi limiti Halkbank tarafından 25.000 TL olarak belirlenmiştir. 36 ay vade seçeneği sunulan kredinin 6 ay geri ödemesiz seçeneği de esnaflara sunulmuştur.

Başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

Koronavirüs salgını nedeni ile maddi olarak zorlanan esnaflar için hazırlanan esnaf destek paketi başvuruları Halkbank’ın resmi intenet sitesi üzerinden yapılacaktır. Başvuru formu gönderildikten sonra değerlendirme süresi olarak belirli bir süre geçmesi gerekmektedir. değerlendirme sonucu olumlu olan esnafların ise kredileri hakkında bilgiyi Halkbank’ın Müşteri İlişkileri Yönetici araması ile aktarılacaktır.

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