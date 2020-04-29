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Halkbank 25 Bin TL’lik 36 ay vadeli düşük faizli esnaf destek paketi başvuruları nasıl yapılır?

Halkbank, 25 bin TL'lik 36 ay vadeli düşük faizli esnaf destek paketi başvuruları nasıl yapılır sorusunun yanıtı ortaya çıktı. İşte Halkbank'ın Esnaf Destek Paketi başvuruları ile ilgili merak edilenler.

29 Nisan 2020 Çarşamba 21:14
Halkbank 25 Bin TL’lik 36 ay vadeli düşük faizli esnaf destek paketi başvuruları nasıl yapılır?

Halkbank’ın esnaf kredi başvurularında şartlar ve detaylar merak edilmeye başlandı. Kredi olanaklarında 25 bin TL genel limit ve 6 ay ödemesiz dönem ile 36 ay vade olanağı bulunmaktadır. Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlar için Ekonomik İstikrar Kalkanı çerçevesinde ‘’Esnaf Destek Paketi’’ ile İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart sunuluyor.

Halkbank işletme kredisi detayları

Halkbank işletme kredisi kapsamında 36 ay vadeli ilk 6 ayı geri ödemesiz 25.000 TL limitli ve yüzde 4.5 faizli kredi kullandırılmaktadır.

Halkbank Paraf Esnaf Kart detayları

Halkbank Paraf Esnaf Kart kapsamında ilk 3 ayı geri ödemesiz 25.000 TL limitli kredi kullandırılmaktadır. Paraf Esnaf Kart sayesinde kart kullanıcıları; düzenli nakit akışı, taksit ve vadeli işlem olanağı ve anlaşmalı tedarikçilerde özel limit gibi olanaklar sağlanmaktadır.

Halkbank esnaf kredileri için gereken belgeler nelerdir?

Halkbank esnaf kredisinde gerekli belgeler; nüfus cüzdanları, vergi levhası, esnaf oda kayıt ve sicil belgesi gerekmektedir. Fakat bu belgeler için banka tarafından online sorgulama yapılacaktır.

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Son Güncelleme: 29.04.2020 21:14
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