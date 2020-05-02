Halkbank 25000 TL küçük işletme can suyu kredisi ile işe devam desteği

Koronavirüs sürecinde ekonomik olarak zor duruma gelen esnaflara destek olmak için Halkbank tarafından Can Suyu Kredisi verilmeye başlandı. Küçük işletmelere yardımcı olmak için çıkarılan Can Suyu Kredisi’nde başvurular başladı.

Senelik satışı 3 milyon TL’den az olan esnaflara Halkbank tarafından Can Suyu Kredisi veriliyor. 6 ay taksit ödemesi alınmayan bu kredide 36 ay vade fırsatı sunuluyor. Bu krediden yararlanmak isteyen küçük işletmelerin Sanayi, Ticaret, Sanayi ve Ticaret Odaları ile Ticaret Borsaları ve Deniz Ticaret Odaları’ndan herhangi bir tanesine kayıtlı olması gerekmektedir.

İşe Devam Desteği ve Küçük İşletme Can Suyu Kredisi almak isteyen esnaflar şu şartları sağlaması gerekmektedir:

- Sanayi, Ticaret, Sanayi ve Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Deniz Ticaret Odaları’na kayıtlı olunması,

- 1 senelik cironun 3 milyon TL’den az olması,

- İktisadi hizmetin sürdürülmesi ve işletmenin 01.04.2020 tarihinden önce kurulmuş olması,

- Banka Esnaf Destek Paketi’nden yararlanılmamış olması,

- Herhangi bir iflas, fesih, erteleme, konkordato gibi durumların olmaması.

Kredi Özellikleri

İşe Devam Desteği ve Küçük İşletme Can Suyu Kredisi kapsamında Halkbank müşterilerine Nakit İşletme Kredisi ve Paraf KOBİ Kart imkanı sağlanmaktadır. Nakit İşletme Kredisinin limiti 25 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu kredi sadece TL türünde verilecektir. Kredi ödemelerinde 6 ay anapara ve faiz ödemesi olmadan 36 ay vade imkanı sağlanmaktadır. Taksit ödemeleri aylık eşit miktarda olacak şekilde yapılacaktır. Kredinin senelik faiz oranı yüzde 7,50 olarak uygulanmaktadır.

Kredinin yanı sıra işletmelere Paraf KOBİ Kart da verilmektedir. Bu kartın azami limiti 25 bin TL’dir.

Kampanya Şartları Nelerdir?

Paraf KOBİ kampanyasından yararlanmak için 25 bin TL’ye kadar genel limit gerekmektedir. İlk 3 ay ödeme alınmadan aylık olarak yüzde 0,95 faiz oranı uygulanmaktadır. Ayrıca 12 aya kadar Halkbank üye işyerlerinde taksitlendirme imkanı sağlanmaktadır.

Bu kampanyadan yalnızca İşe Devam Desteği ve Küçük İşletme Can Suyu Kredisi alan Paraf KOBİ kart sahipleri yararlanabilmektedir. Kartın aktif edildiği ilk 3 ekstre döneminde yüzde 0,95 faiz oranıyla 3 ay erteleme yapılmaktadır. Ekstreye yansıtılan satışlar nakit avans, faiz ve vergiler için geçerli olmaktadır.

KGF Kefaleti ve Kefalet Komisyonu

Nakit İşletme Kredisi için KGF kefaleti kullanılır ve bu kefalet kredi miktarının yüzde 80’i olarak belirlenmiştir. Kefalet limiti üzerinden peşin olarak yüzde 0,75 oranında KGF komisyonu tahsil edilmektedir.

Halkbank Kredi Başvuruları

Halkbank’ın İşe Devam Desteği ve Küçük İşletme Can Suyu Kredisi başvuruları intenet bankacılığı ve halkbankkobi.com.tr adresi üzerinden yapılmaktadır. Başvurular için https://www.halkbankkobi.com.tr/IseDevamDestegi%E2%80%93KucukIsletmeCanSuyuKredisi.aspx adresine tıklayabilirsiniz.