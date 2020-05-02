İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.399
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7631
EURO
7.7303

Halkbank 25000 TL küçük işletme can suyu kredisi ile işe devam desteği

Halkbank Koronavirüs salgını nedeniyle esnaflara destek olmak için İşe Devam Desteği ve Küçük İşletme Can Suyu Kredisini başlattı. Halkbank İşe Devam Desteği ve Can Suyu Kredisi kapsamında küçük işletmelere 25.000 TL’ye kadar kredi veriyor.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 23:06
Halkbank 25000 TL küçük işletme can suyu kredisi ile işe devam desteği

Koronavirüs sürecinde ekonomik olarak zor duruma gelen esnaflara destek olmak için Halkbank tarafından Can Suyu Kredisi verilmeye başlandı. Küçük işletmelere yardımcı olmak için çıkarılan Can Suyu Kredisi’nde başvurular başladı.

Senelik satışı 3 milyon TL’den az olan esnaflara Halkbank tarafından Can Suyu Kredisi veriliyor. 6 ay taksit ödemesi alınmayan bu kredide 36 ay vade fırsatı sunuluyor. Bu krediden yararlanmak isteyen küçük işletmelerin Sanayi, Ticaret, Sanayi ve Ticaret Odaları ile Ticaret Borsaları ve Deniz Ticaret Odaları’ndan herhangi bir tanesine kayıtlı olması gerekmektedir.

İşe Devam Desteği ve Küçük İşletme Can Suyu Kredisi almak isteyen esnaflar şu şartları sağlaması gerekmektedir:

- Sanayi, Ticaret, Sanayi ve Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Deniz Ticaret Odaları’na kayıtlı olunması,

- 1 senelik cironun 3 milyon TL’den az olması,

- İktisadi hizmetin sürdürülmesi ve işletmenin 01.04.2020 tarihinden önce kurulmuş olması,

- Banka Esnaf Destek Paketi’nden yararlanılmamış olması,

- Herhangi bir iflas, fesih, erteleme, konkordato gibi durumların olmaması.

Kredi Özellikleri

İşe Devam Desteği ve Küçük İşletme Can Suyu Kredisi kapsamında Halkbank müşterilerine Nakit İşletme Kredisi ve Paraf KOBİ Kart imkanı sağlanmaktadır. Nakit İşletme Kredisinin limiti 25 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu kredi sadece TL türünde verilecektir. Kredi ödemelerinde 6 ay anapara ve faiz ödemesi olmadan 36 ay vade imkanı sağlanmaktadır. Taksit ödemeleri aylık eşit miktarda olacak şekilde yapılacaktır. Kredinin senelik faiz oranı yüzde 7,50 olarak uygulanmaktadır.

Kredinin yanı sıra işletmelere Paraf KOBİ Kart da verilmektedir. Bu kartın azami limiti 25 bin TL’dir.

Kampanya Şartları Nelerdir?

Paraf KOBİ kampanyasından yararlanmak için 25 bin TL’ye kadar genel limit gerekmektedir. İlk 3 ay ödeme alınmadan aylık olarak yüzde 0,95 faiz oranı uygulanmaktadır. Ayrıca 12 aya kadar Halkbank üye işyerlerinde taksitlendirme imkanı sağlanmaktadır.

Bu kampanyadan yalnızca İşe Devam Desteği ve Küçük İşletme Can Suyu Kredisi alan Paraf KOBİ kart sahipleri yararlanabilmektedir. Kartın aktif edildiği ilk 3 ekstre döneminde yüzde 0,95 faiz oranıyla 3 ay erteleme yapılmaktadır. Ekstreye yansıtılan satışlar nakit avans, faiz ve vergiler için geçerli olmaktadır.

KGF Kefaleti ve Kefalet Komisyonu

Nakit İşletme Kredisi için KGF kefaleti kullanılır ve bu kefalet kredi miktarının yüzde 80’i olarak belirlenmiştir. Kefalet limiti üzerinden peşin olarak yüzde 0,75 oranında KGF komisyonu tahsil edilmektedir.

Halkbank Kredi Başvuruları

Halkbank’ın İşe Devam Desteği ve Küçük İşletme Can Suyu Kredisi başvuruları intenet bankacılığı ve halkbankkobi.com.tr adresi üzerinden yapılmaktadır. Başvurular için https://www.halkbankkobi.com.tr/IseDevamDestegi%E2%80%93KucukIsletmeCanSuyuKredisi.aspx adresine tıklayabilirsiniz.

Son Güncelleme: 02.05.2020 23:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş Bankası konut kredisi vadesini 120 aya kadar çıkardı!
İş Bankası konut kredisi vadesini 120 aya kadar çıkardı!
Nisan ayı zam şampiyonu pazar ürünleri belli oldu
Nisan ayı zam şampiyonu pazar ürünleri belli oldu
Dolar kritik eşik 7 TL'yi aştı!
Dolar kritik eşik 7 TL'yi aştı!
Özel bankalar sıkı kredi musluklarını gevşetti!
Özel bankalar sıkı kredi musluklarını gevşetti!
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli

Popüler Haberler

Cinayet Süsü Netflix'e geldi mi? Cinayet Süsü nerede çekildi? Cinayet süsü filmi oyuncuları, konusu ve fragmanı
İş Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
Sağlıklı sahur nasıl olmalıdır? Sahurda ne yenmelidir?
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz evleniyor iddiaları doğru mu? Düğün ne zaman olacak?
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneğinden kimler yararlanacak? İşsizlik ödeneği başvuruları nasıl yapılır?
Garanti Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
İş bankası 3 ay ertelemeli 60 ay vadeli düşük faizli 50 bin TL’ye varan bayram kredisi
Ubisoft Assassin’s Creed Valhalla fiyatı açıklandı
Emeklilere 3 maaş avans ve 10 maaş katına kadar kredi çekebilme fırsatı!
Cinayet Süsü filmi nasıl, film yorumları
7 Bin TL aylık maaşla çalışacak 2000 vasıfsız eleman aranıyor!
Kredi çekmek istiyorum diyen kişiler için Garanti Bankası kredi faiz oranları 0.99 oldu!
Banka şubesine gitmeden kredi alınır mı? Online kredi alırken nelere dikkat etmeliyiz? İhtiyaç kredisi başvurusu ve şartları
Geliri olmayan kimler sosyal yardımlardan yararlanabilir? 3 Ayrı ödeme yapılacak
Zuhal Topal’la sofrada Arife Dinli kimdir?
John Wick 4 filmi çıkacak mı? Filmden sevenlerine kötü haber var
Esnaflara 50.000 TL nefes kredisi başvuru koşulları ve geri ödeme şartları
Ücretsiz izne çıkartılan işçiye 3510 TL maaş ödemesi yapılacak!
Tv 360 hint dizisi Aladdin kaç bölüm sürecek?
Devlet 750 TL ile 1625 TL arasında yardım başvuru şartları neler? 750 TL ile 1625 TL arasında geri ödemesiz herkese maddi yardım yapılıyor!
Fitre kimlere verilmez? Diyanet 2020 fitre ne kadar, ne zaman verilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.