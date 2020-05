Halkbank 5 Bin TL geliri altında olanlara 10 BİN TL temel ihtiyaç kredisi başvurular sürüyor!

Tüm dünyayı kısa sür süre içerisinde etkisi altına alan koronavirüs salgını ülke ekonomilerine ciddi bir darbe indirdi. Ancak ülkemiz sürecin en başından beri aldığı ekonomik önlemlerle zor durumda kalan vatandaşlarımızın yaralarını sarıyor. Bundan dolayı üç kamu bankası olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank vatandaşlarımıza uygun koşullarda temel ihtiyaç kredisi imkanı sundu. Krediyi almak isteyen birçok vatandaşımız rekor başvuru yaptı. Başvurular devam ediyor.

Koronavirüs sürecinden dolayı Halkbank zor durumda olan ve geliri 5 bin TL’nin altında olan her vatandaşımıza 10 bin TL’ye kadar düşük faizli kredi imkanı sunmaktadır. Ekonomik tedbirler kapsamında alınan bu karar ile ilgili açıklama yapan Halkbank yetkilileri, hassas bir dönemden geçildiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yürürlüğe konan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında aylık hane halkı geliri 5 bin TL’nin altında olan vatandaşlarımızın sağlık, gıda, kira, fatura ve doğalgaz ödemelerini yapabilmeleri için 6 ay geri ödemesiz %0,49 faizle toplamda 36 vadeli 10 bin TL’ye kadar temel ihtiyaç destek kredisi imkanı sunduklarını belirtti.

Serbest Meslek Grupları, Asgari Ücret Alanlar ve Emekliler de Başvuru Yapabilir

Halkbank’ın resmi intenet sitesinden ve mobil uygulaması üzerinden %0,49 faizli 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli 10 bin TL bireysel temel ihtiyaç destek kredisine başvuru yapabilirsiniz. Aylık hane halkı geliri 5.000 TL’nin altında olan asgari ücretliler, maaşla çalışanlar, serbest meslek grupları ve emekliler de bu krediye başvurabilmektedir. 3 kamu bankasının üçüne de ayrı ayrı başvurunuzdan sadece birisi baz alınacaktır. Aynı hane halkında bulunan kişilerden sadece birinin başvurusu kabul edilecektir. Detaylı bilgileri Halkbank’ın resmi intenet sitesinden öğrenebilirsiniz.

