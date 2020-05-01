Halkbank 6 Ay ödemesiz 25 Bin Lira küçük işletme can suyu kredisi başvuru şartları ve detayları

Hazine ve maliye bakanı Berat Albayrağ’ın geçen günlerde gerçekleştirmiş olduğu konuşmasında Halkbank tarafından ilk 6 ay ana para ve geri ödeme olmadan kredi yardımı ile ilgili ayrıntılar paylaşıldı. Halkbank işe devam desteği – küçük işletme can suyu adlı kredisi hakkında bilgiler verdi.

İlk 6 ay ana para ve faiz ödemesiz 25 bin liraya kadar kredi! Detaylar belli oldu

Hazine ve maliye bakanı tarafından oldukça önemli bazı konuşmalar gerçekleştirdi ve Halkbank tarafından oda ve borsa üzerine kayıtlı olan küçük işletmelerin bir isteğini daha gerçekleştirdiğini söylemişti. Bununla birlikte Bakan Albayrak konuyla ilgili yaptığı açıklamasında yıllık satış miktarının 3 milyon lirayı geçmemesi için şahıs işletmelerini finansman modelini devreye aldığını ve yüzde 7,5 maliyetle 6 ay boyunca ana para ve faiz ödemesiz, 36 ay vadeli olarak yardım paketini hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Halkbank’ın devreye soktuğu bu yardım hakkında bazı bilgiler verildi. Yapılan açıklamada işe devam desteği – küçük işletme can suyu kredisi adlı kredi vatandaşlara sunulacak. Corona virüs salgını sebebiyle küçük işletme boyutunda olan ve ihtiyaçları olana kredilere ulaşamayan sanayi, ticaret, sanayi ve ticaret odaları ve borsaları, deniz ticaret odalarına kayıtlı olan şahıs şirketlerin yardımı için ekonomik istikrar kalkanı önemleri çerçevesinde “işe devam desteği – küçük işletme can suyu kredisi” projesi geliştirildiği açıklandı.

Aranan şartlar

Bahsetmiş olduğumuz bu krediyi alabilmek için şirketler öncelikle belirlenen bazı şartları yerine getirmeleri gerekmektedir:

Sanayi, ticaret, sanayi ve ticaret odası, ticaret borsası ve deniz ticaret odaları’na kayıtlı olması,

Yıllık cirosunun 3.000.000 tl’yi aşmaması,

İktisadi faaliyetlerine devam etmesi ve firmanın 01.04.2020 tarihinden evvel kurulmuş olması,

Bankamız esnaf destek paketinden faydalanmamış olması,

İflas, fesih, iflas erteleme, iflas erteleme tedbir ve konkardato kararı olmaması ve aktif takip kaydının bulunmaması,

İşe devam desteği-küçük işletme can suyu kredisi kapsamında müşterilerimize nakit işletme kredisi ve paraf kobi kart imkanı sunulacaktır;

Kredi limiti

1.nakit işletme kredisi

Kredi en fazla 25.000 TL olacaktır.

Kredi türü, vadesi ve geri ödeme şekli

Kredi, TL işletme kredisi olarak verilecektir.

Bu kredinin vadesi 6 ay anapara ve faiz ödemesi olmadan toplamda 36 ay boyunca ödenecektir.

Kredilerin geri ödeme işlemleri aylık eşit taksitlere bölünerek yapılacaktır.

Kredi için düzenlenecek olan faiz oranı ve komisyon oranıdır.

Kredi’ye yıllık olarak %7,50 faiz gelecektir.

Kredilerin kullanımı esnasında bir kez olmak şartıyla %0,75 peşin kredi komisyonu verilecektir.

Paraf KOBİ kart

Nakit kredinin yanında en fazla 25 bin tl olacak şekilde paraf kobi kart sunulacaktır.

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