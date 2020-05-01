Halkbank Esnaf can suyu kredisi şartları nelerdir? Hangi işletmeler nasıl başvuru yapabilir?

Halkbank İşe Devam İşletmelere Can Suyu Kredisi

Kamu bankalarından biri olan Halkbank, salgın ile mücadele de destek veren bankalardan biridir. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabında Halkbank tarafından verilen İşe Devam İşletmelere Can Suyu kredisi ile ilgili detayları paylaştı.

Salgın ile mücadele kapsamında verilen kredilere bir yenisi daha eklendi. Eklenen bu kredi ile ilgili detaylar Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan geldi. Halkbank’tan da kredi ile ilgili açıklama yapıldı Halkbank resmi intenet sitesi üzerinden kredinin detaylarını açıkladı. Kredi cirosu belirlenen seviyenin altında olan işletmelere verilmektedir. Berat Albayrak tarafından yapılan açıklamaya göre yıllık satışı 3 milyon TL olan şahıs işletmelerine verilecek olan kredi %7,5 maliyetle ve 6 ay ödemesiz şekilde olacak. Ayrıca verilecek olan kredi için 36 ay vade seçeneği de sunuldu.

Halkbank İşe Devam İşletmelere Can Suyu Kredisinin Özellikleri

Yıllık cirosu 3 milyonun altında olan işletmeler bu krediden faydalanabilecek. Halkbank tarafından verilen bu kredi 25 bin TL’ye kadar çıkabilmektedir. Kredinin ödemeleri 6 ay sonra başlayacak ve 36 ay vade seçeneği sunulacak. Bu krediyi kullanmak için bankanın bazı şartlarını sağlıyor olmanız gerekmektedir. Bu şartlara uyanların başvuruları kabul edilecektir. Başvurular sadece intenet bankacılığı üzerinden yapılmaktadır. Şubelere gidilerek yapılmamaktadır.

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