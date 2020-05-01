Halkbank Esnaf can suyu kredisi şartları nelerdir? Hangi işletmeler nasıl başvuru yapabilir?

Halkbank İşe Devam İşletmelere Can Suyu Kredisi
Kamu bankalarından biri olan Halkbank, salgın ile mücadele de destek veren bankalardan biridir. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabında Halkbank tarafından verilen İşe Devam İşletmelere Can Suyu kredisi ile ilgili detayları paylaştı.
Salgın ile mücadele kapsamında verilen kredilere bir yenisi daha eklendi. Eklenen bu kredi ile ilgili detaylar Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan geldi. Halkbank’tan da kredi ile ilgili açıklama yapıldı Halkbank resmi intenet sitesi üzerinden kredinin detaylarını açıkladı. Kredi cirosu belirlenen seviyenin altında olan işletmelere verilmektedir. Berat Albayrak tarafından yapılan açıklamaya göre yıllık satışı 3 milyon TL olan şahıs işletmelerine verilecek olan kredi %7,5 maliyetle ve 6 ay ödemesiz şekilde olacak. Ayrıca verilecek olan kredi için 36 ay vade seçeneği de sunuldu.
Halkbank İşe Devam İşletmelere Can Suyu Kredisinin Özellikleri
Ünlüler ve yaşamları hakkında merak edilen tüm magazin haberlerinden en sıcak ekonomi haberlerine kadar tüm gelişmeler Haberport mobil uygulamasıyla parmaklarının ucunda! HEMEN İNDİR!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ
Instagram hesabın, haber kaynağın olsun! Haberport’u hemen takip et tüm gelişmeleri anında yakala >>> Haberport İnstagram Hesabını Takip Et