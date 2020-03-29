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Halkbank Esnaf Destek Paketi kapsamı ve şartları ile ilgili açıklama

Korona virüs salgını sonrası bankadan alınan kredilerin ödemeleri 3 ay sonraya ertelendi. Halkbank aynı zamanda destek paketlerini de açıkladı. Esnaf Destek Paketi detayları ve paketten yararlanma şartları ile ilgili sosyal medyada yer alan yanlış bilgilerden sonra Halkbank açıklama yaptı.

29 Mart 2020 Pazar 19:59
Halkbank Esnaf Destek Paketi kapsamı ve şartları ile ilgili açıklama

Halkbank, korona virüs salgını sonrasında Esnafa kredi desteği sunan ilk bankalardan biri olmuştu. Daha sonra Ekonomi İstikrar Kalkanı ile Türkiye Bankalar Birliğinin protokollerinde de yer alan kamu bankası, Kobilere ve esnaflara Esnaf Destek Paketi ile 25 bin TL değerinde nakit kredi imkanı sunmuştur. Ayrıca ek olarak Paraf Esnaf kredi kartı da sınan banka destek paketleri ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Halkbank, Esnaf Destek Kredisi ve İşletme Kredisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan bu açıklamaya göre banka esnafa ve sanatkarlara verdiği kredilerin kefaleti ile kullanılmış olan kredilerde bakiyesi olmayan esnaflara ve sanatkarlara direkt olarak kredi verileceğini de söyledi.

Banka Yanlış Bilgilendirme Yapıldığını Belirtti

Halkbank, Ekonomi İstikrar Kalkanı adı altında destek paketleri sunmaya başlamıştı ve 25 bin TL değerinde esnaflara ve sanatkarlara nakit kredi desteği verileceği belirtildi. Bunun ardından İşletme Kredisi ile de yine 25 bin TL limite kadar çıkan kredi kartlarının verileceği açıklandı. Sosyal medya üzerinde verilen bu kredilerle ilgili yalan yanlış bilgilerin oluşmasının ardından Halkbank açıklama yapma gereği duydu ve yanlışları düzeltti.

Halkbank tarafından yapılan bu açıklamada korona virüs nedeniyle esnaf ve sanatkarların işlerini sürdürmesi için ve ekonomik zarara uğramaması için bu durumun en hasarsız şekilde atlatılması sağlanmaktadır. Banka kredilerin işletme sahiplerine, esnaf ve sanatkarlara verildiği ve kefalet ile kullandırılmış kredi bakiyesi bulunmayanlara verildiğini açıkladı.

Halkbank tarafından verilen bu destek paketleri, sosyal medya üzerinden yanlış şekilde anlatıldı ve bankaya müracaat eden kişilerin problem yaşamasına neden oldu. Ayrıca bankada yoğun bir dönem yaşadı ve açıklama yapma kararı aldı. Kredi bakiyesi bulunan esnafların ve sanatkarların bu desteğe başvurması sonucu aynı faiz oranı ile kefaletli şekilde kredi limitlerinin doldurulacağı ve kredi faiz oranının kullandırılan kredilerle doğru orantılı olacağı söylendi.

Halkbank Açıklama Yaptı

 Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan ödemelerin 3 ay ertelenmesi ile ilgili açıklama Halkbank’tan geldi. Açıklamaya göre Esnaf ve sanatkarların bankadan almış olduğu krediler 31 Mart 2020 tarihinden önce alınmış ve kullanılmış ise faiz destekli kredilerin ödemeleri 3 ay ertelenecek ve ödemeler 1 Nisan ile 30 Haziran arasında olmayacak.

Alınan bu karar 2283 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıdır ve Resmi Gazete üzerinden de yayınlanmıştır. Alınan bu karar doğrultusunda Halkbank’ta 3 ay süreyle faizsiz şekilde esnaf ve sanatkarların talebi ile ödemeleri erteleyecek. Ödemeler 30 Haziran 2020 tarihine kadar yapılmayacak.

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Son Güncelleme: 29.03.2020 19:59
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