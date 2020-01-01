Halkbank esnaf kredisi başvuru işlemleri ve şartları

Türkiye’nin en fazla tercih edilen bankalarından olan Halkbank, müşterilerine esnaf kredisi şansı sunmaktadır. Halkbank’ta iki farklı şekilde esnaf kredisi vardır. Bunlardan birincisi, bankanın kendi müşterilerine sunduğu fırsatlardır. İkincisi ise Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri(ESKKK) ya da hazine destekli kredilerdir. Banka, kredi çekebilmek için bazı şartlar belirlemiştir. Bu şartlara uyan kişiler kolaylıkla esnaf kredisi için başvuru da bulunabilirler. 2019 yılı içerisinde Türkiye genelinde 350 bin adet esnaf vatandaş, bu kredi imkanından yararlanmıştır. Bu krediler bağlamında Halk Bankası Esnaf Kredisi için ayrılan bütçe toplamda 10 milyar lira olarak açıklanmıştır.

Esnaf Kredisinden kimler faydalanabilir?

Halkbank, esnaflar için esnaf kredisi imkanı sunmaktadır. Bu krediyi almak için ilk olarak esnafların faaliyetlerini sürdürdükleri bölgelerindeki Esnaf Kredi Kefalet Kooperatiflerine üye olmaları gerekmektedir. Bu zorunluluğun yanı sıra esnafların taşıması gereken diğer şartlar şöyle sıralanabilir:

- Başvuruda bulunacak esnafın vergi levhasının bulunması

- Esnafın Halkbank ile çalışıyor olması (Sektör ne olursa olsun esnafın daha önceden Halkbank KOBİ bünyesinde işyeri kaydını açmış olması gerekir)

-Esnafın uygun olan faizsiz ya da düşük faizli esnaf kredisi paketlerinden herhangi birine başvuruda bulunması

- Esnafın mevcut durumda var olan 3 programdan birine ait şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Esnafların kayıt olması gereken programlar şunlardır:

Kaybolmaya yüz tutmuş meslekler programı

3 senelik ustalık belgesi ile iş yapanlar programı

Genç girişimci programı

Kaybolmaya yüz tutan meslekler için Halkbank Esnaf Kredisi imkanı

Halkbank'ın kredi ürünleri arasında yer alan kaybolmaya yüz tutan meslek kolları arasında; semercilik, bakırcılık, keçecilik, kil çömlek yapımı, yemenicilik ve kunduracılık, geleneksel halı dokumacılığı, bastonculuk, camcılık, lüle ve Oltu taşı işlemeciliği vardır. Eğer esnaf bu mesleklerden biri ile geçimini sağlıyorsa Halkbank esnaf kredisi imkanlarından yararlanabilmektedir. Bu kredi ürününden faydalanmak için arana şartlar şu şekildedir:

-Vergi muafiyet belgesine sahip olmak

- Yapılan işte usta statüsünde olmak. (Usta statüsü almak için en az 15 yıldır çalışıyor olmak gerekmektedir.)

Ustalık Belgesi ile Esnaf Kredisi Kullanımı

Ustalık belgesi ile esnaf kredisi kullanılabilmektedir. Fakat meslek sahibinin, Meslek Eğitim Kanunu kapsamında alınan ustalık belgesine 3 senedir sahip olması gerekmektedir. Bu şekilde Halkbank tarafından verilen faizsiz esnaf kredisi kullanılabilir. Fakat şu noktaya dikkat edilmesi gerekir ki, bu belgeye sahip olan esnaflar daha önce KOSGEB kredisi kullanmışsa bu kredi ürününden yararlanamaz. Ayrıca bu krediden şartları taşıyan her esnaf, yalnızca 1 kere yararlanabilir.