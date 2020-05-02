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Halkbank esnaf kredisi için istenen gerekli evraklar ve belgeler

Halkbank, esnaf kredisi vermektedir. Kredi alabilmek için gerekli evraklar araştırılmaktadır. İşte, Halkbank esnaf kredisi için istenen gerekli evraklar ve belgeler…

02 Mayıs 2020 Cumartesi 23:40
Halkbank esnaf kredisi için istenen gerekli evraklar ve belgeler

Acil nakit ihtiyacı yaşayan esnaf ve KOBİ’ler çözümü kredilerde bulmaktadır. Halkbank, esnaflara özel esnaf kredisi sunmaktadır. Bu krediden faydalanmak için istenilen belgeler ve evraklar merak edilmektedir. Çoğu banka, esnaf kredisi verirken vergi levhası, mali bilonço vb. belgeler istemektedir. Esnaflar bağlı bulundukları odalardan da kredi alabilmektedir. Esnaf Kefalet Kooperatifi kredisi almak için istenen belgeler şu şekildedir: (Hepsinden 2 adet olacak)

  • İşletme sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • İşletme adına kayıtlı vergi levhası fotokopisi,
  • Oda kayıt belgesi,
  • Esnaf sicil kayıt belgesi,
  • Esnaf sicil günlük tasdiknamesi,
  • Yeni üye olacak esnaf için 2 adet resim,
  • İkametgah belgesi,
  • Vergi dairesi mükellefiyet belgesi,
  • Yıllık ciroyu gösteren belge.

Esnaf sicil belgesini alan esnaflar, işletmelerinin Kooperatife bağlı bölgelerde faaliyet göstermek zorundadır. Yukarıda sıralanan belgeleri hazır eden ve şartları taşıyan esnaflar,  esnaflar bağlı oldukları Esnaf Kefalet kooperatiflerine dilekçe ile müracaat ederek 30 bin lira kredi talebinde bulunabilir. Başvurunun kabul edilmesi ile birlikte esnaflar, Halk Banka’sına giderek kredisini alabilir.

Halk Bankası, esnaf ve sanatkarlara destek amaçlı 3 ayrı seçenek ile kredi imkanı sunmaktadır. Bu krediler:

  • ESKKK Kefaletiyle Krediler
  • ESKKK Kefaleti Olmaksızın Krediler,
  • 0 Faizli Esnaf Kredileri ve Halk Esnaf Destek Paketi olarak verilmektedir.

Esnaf Kefalet Kredisi Kefil Şartları İstenen Evraklar

Esnaf ve sanatkarlara 60 aya varan vadelerde Halkbank Esnaf Kefalet Kredi verilmektedir. Halkbank Esnaf Kefalet Kredisi için başvuru yapan ve kabul edilen esnaflar, bulunan ve ham madde ve sermaye desteği olarak yüzde 6 faiz oranları ile ESKKK’nın risk grubuna göre azami 125.000-TL, 150.000-TL, 175.000-TL veya 225.000-TL limitli kredi alabilmektedir. Bu krediye başvuruda bulunmak için başvuru esnasında istenilen belgeler:

  • İşletmenin vergi levhası, (Fotokopisi)
  • İşletme sahibinin TC kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı,
  • Esnaf Sicil Tasdiknamesi
  • Gerekli görülmesi halinde iki kefil ve İpotek,
  • Esnaf kefalet kredisi için gösterilen ipoteğin yeterli görülmesi durumunda kefil talep edilmemektedir.

Esnaf kefalet kooperatife ortak olan esnaflar ise;

  • Nüfus cüzdanı öneği,
  • Esnaf oda kayıt belgesi,
  • Esnaf sicil tasdiknamesi
  • Vergi levhası fotokopisini teslim ederek kredi başvurusunda bulunabilir.

Krediden faydalanacak olanların kredi başvuru tarihinde KOSGEB’de dahil olmak üzere hiçbir devlet desteği almamış olması gereklidir. Daha öncesinde bu desteklerden faydalananlar 5 yıllık gibi bir süre esnaf kefalet kredisine başvuru yapamaz. 

Meslek Kollarına Göre Destek

Halk Bankası esnaflara meslek kollarına göre destek kredileri vermektedir. İşte, bu meslek kolları:

  • Bakkallar, Bayiler ve Büfeciler
  • Kıraathane, Kafeterya İşletmecileri
  • Kadın ve Erkek Kuaförleri
  • Lokanta, Kafe İşletmecileri
  • Terziler, Butik İşletmecileri
  • Mobilya ve Ağaç İşleri Yapanlar
  • Manavlar
  • Kırtasiyeciler ve Kitapçılar
  • Taksici, Otobüs ve Servis Aracı İşletmecileri
  • Kamyoncular, Kamyonetçiler ve Nakliyeciler

Bu destek kredilerinden faydalanmak istenen kişilerden;  dükkan sahibinin nüfus cüzdanı, vergi levhası ve mali durumunu gösteren belgeler ve ikametgah belgesi istenmektedir.

Esnaf Kredisi Çekmek İçin Gerekli Belgeler

Esnaf kredisi almak isteyen esnaflardan istenen belge ve evraklar Şahıs firması ve LTD Şirketi veya Anonim Şirketi olmasına göre farklılık gösterir. Genel olarak evraklar şu şekildedir:

Esnaf kredisi başvurusunda bulunan KOBİ ve işletme sahiplerinden istenen evraklar şu şekildedir:

Faaliyet gösterilen işletmeye ait işletmenin mali durumu gösteren belgeler olan son 3 yıla ait bilanço,

Geçici mizan ara bilanço gibi evraklar,

Hazirun belgeleri,

İşletmenin bağlı bulunduğu Esnaf odası, Ticaret Odası veya Sanayi Odası faaliyet belgeleri

Firma sahibinin imza sirküsü, ortakların imza sirküleri beyannamesi ve ikametgah belgeleri istenmektedir.

LTD şirketi ve Anonim şirketi işletmesi için istenen belgeler ise; işyerinin vergi levhası, işyeri sahibi tüm ortakların nüfus cüzdanları, Ticaret sicil gazetesi ve ortak ve işletme sahibinin imza sirküleri bankaların istediği evraklardır.

Krediyi almak için ilk olarak esnafın bankaya beyanname vermesi gerekmektedir. Bu beyannamede mali durumunu gösterir belgelerin iletilmesi istenmektedir. Şahıs firmalarından istenen belgeler şu şekildedir:

  • İşletme sahibinin kimliği,
  • İşletmeye ait vergi levhası,
  • Esnafın kayıtlı olarak faaliyet gösterdiği odanın ticari durumuna göre mali tablosunu gösteren belgeler

LTD şirketi ve Anonim şirketi işletmesi için istenen belgeler ise şöyle sıralanır:

  • İşyerinin vergi levhası,
  • İşyeri sahibi (tüm ortakların) nüfus cüzdanları,
  • Ticaret sicil gazetesi,
  • Ortak ve işletme sahibinin imza sirküleri

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Son Güncelleme: 02.05.2020 23:40
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