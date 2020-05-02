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Halkbank esnaf kredisi nasıl kullanılır? Halkbank esnaf kredisi başvurusu için gerekli evraklar

Halkbank esnaflara destek olmak kredi kampanyalarını açıkladı. Halkbank esnaf kredisi nasıl kullanılır, Halkbank'tan esnaf kredisi almak isteyen kişilerin başvurularda gerekli evrakları hazırlaması gerekmektedir.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 20:04
Halkbank esnaf kredisi nasıl kullanılır? Halkbank esnaf kredisi başvurusu için gerekli evraklar

 

 

Esnaflara ekonomik olarak destek olmak amacıyla Esnaf Kefalet Kredi paketi hayata geçirildi. Bu krediyi almak isteyen kişilerin bazı belgeleri hazırlaması gerekmektedir. Esnaf Kefalet Kredisi Halkbank tarafından ihtiyaç sahibi işletmelere veriliyor.

Halkbank Esnaf Kredisi

Halkbank’tan Esnaf Kredisi almak isteyen kişilerin hazırladıkları belgelerle banka şubelerine müracaat etmesi gerekmektedir. Halkbank bu kredi kapsamında iki paket hazırlamıştır. Bunlar;

Meslek gruplarına göre verilen destekler ve Esnaf ve Sanatkarlara Özel olarak verilen kredilerdir.

Esnaf Meslek Gruplarına Göre Verilen Krediler

Halkbank meslek gruplarına göre esnaflara kredi vermektedir. Bu krediler için hazırlanması gereken belgeler değişiklik göstermektedir. İmalat ve Tamirat ve hizmetle ilgili sektörlerdeki krediler için krediler farklılık göstermektedir.

Tamirat ve imalat ile ilgili sektörler aşağıdaki gruplara ayrılmaktadır:

  • Makine imalatımı ve madeni eşyaların tamiri
  • Otomobil üretimi ve her türlü motoru araçların tamiri
  • Elektronik ve elektrikli aletlerin tamiri ve üretimi
  • Metal olmayan eşyaların üretim
  • Yapı işleri
  • Kumaş sektöründe giyim, örgü işleri, dokumacılık, mensucat ve bunların tamiri ile üretimi
  • Basım ve kağıtlarla ilgili sanat ve meslek kolu
  • Sıhhi malzemelerin ve spor ürünlerinin imalatı ve tamiri
  • Her türlü gıda maddesinin imalatı
  • Polyester, lastik ve plastik maddelerden eşya üretimi
  • Cam sanatları ve cam ürünlerinin üretimi
  • Üretimle ilgili diğer meslek kolları

Hizmet alanındaki esnaf sektörleri ise aşağıdaki gibidir:

  • Gıda hizmetleri
  • Ulaştırma hizmeti
  • Eğlence merkezleri, dinlenme ve barınma hizmetleri
  • Sağlık ve temizlik ile ilgili hizmet veren esnaar
  • Giyim ve elbise sektörü hizmetleri
  • Diğer hizmet alanlar

Halkbank vereceği kredileri belli meslek gruplarına göre ayırmıştır. Halk Bankası meslek gruplarına verdiği esnaf kredisi gruplandırmasını şu şekilde yapmaktadır:

- Büfeler, bakkallar marketler ve benzeri iş yerleri

- Kafeterya ve kahvehaneler,

- Kitapçılar ve kıasiyeler,

- Berberler ve kuaförler (hem erkek, hem bayan)

- Ahşap sektöründe mobilya imalatçıları ve diğer ahşap hizmetleri,

- Nakliye işi yapan kamyoncular,

- Sebze meyve satışı yapan manavlar,

- Unutulmaya başlanan meslek grupları.

Esnaf Kredisi Limiti?

Halkbank yüzde 4 faiz oranı ile hammadde ve döner sermaye giderlerini karşılamak için işletme kredisi vermektedir. Bu kredide 60 aya kadar vade uygulanmaktadır. Kredi üst limiti ise 150 bin TL olarak belirlenmiştir.

İşletmenin vadelerine göre uygulanan faiz oranında da değişiklik yapılmaktadır. Vadesi 1 seneye kadar olan kredilerin faiz oranları yüzde 4, 1 seneden fazla vadeli krediler için yüzde 5 faiz oranı uygulanmaktadır.

Halkbank Esnaf Kredisi Hesaplaması

Halkbank 1 seneye kadar vadelerde yüzde 4, 1 seneden fazla kredilerde ise yüzde 5 faiz oranı uygulamaktadır. Yüzde 5 faiz oranı aylara bölündüğünde %,416 aylık faize denk gelmektedir.

Halkbank’tan 50 bin TL’lik 48 ay vadeli esnaf kredisi alan bir kişinin aylık taksit ödeme tutarı 1,174,03 TL’ye denk gelmektedir. Bu kredinin toplam geri ödemesi ise 56 bin 353,52 TL olmaktadır.

Esnaf Kredisi Veren Bankalar

Halkbank’ın yanı sıra pek çok banka KOSGEB ortaklığıyla esnaf kredisi vermektedir. Esnaflara özel kredi veren bankalar şunlardır:

- Vakıfbank

- Ziraat Bankası

- Şekerbank

- Odeabank

- HSBC

- ING

- Garanti Bankası

- Akbank

- İş Bankası

- QNB Finansbank

- Denizbank

Esnaf Kredisi İçin Gereken Belgeler

  

Halkbank’tan Esnaf Kefalet Kredisi almak isteyen kişilerin bazı belgeleri bankaya ulaştırması gerekmektedir. Eğer firma yada şirket ortaklığı varsa hak sahibi herkesin belge hazırlaması gerekmektedir.

Halkbank’tan Esnaf Kefalet Kredisi almak isteyen kişilerin https://www.halkbank.com.tr/images/channels/Bireysel/faiz_ucretler/Gerekli_bilgi_belgeler.pdf adresinde belirtilen belgeleri hazırlaması gerekmektedir.

Ayrıca kooperatif kefaletiyle ve faizsiz olarak verilen kredilerde aşağıdaki belgelerin hazırlaması gerekmektedir:

- Nüfus Cüzdanı

- Vergi levhası

- Esnaf sicil tasdiki

- Kooperatif üyelik  

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Son Güncelleme: 02.05.2020 20:04
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