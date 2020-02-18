Halkbank faizsiz esnaf kredisi kampanyası resmi gazete’de yayımlandı

Halkbank’ın, esnaf ve sanatkarlara kredi kullandırılmasına dair kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı imzasıyla Resmi Gazete’de "Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1898)" başlığıyla yayımlandı. Karara göre esnafın Halkbank’tan 2020 yılında kullanacağı kredilerin faiz oranında yüzde 50 indirim yapıldı.
- Önceki yıllarda kullanılmış olan kredilerde ise bakiyesi 2020 yılına devreden kısmında da faiz oranı yüzde 50 oranında indirildi.
- Kaybolmaya yüz tutmuş meslekler ve girişimci kredilerinde ise faiz oranında indirim yüzde 100 olarak kabul edildi.
- TESKOMB’ a bağlı olmayan kooperatiflerin kefaletiyle geçmiş yıllarda kullanılmış olan kredilere yüzde 50 faiz indirimi uygulanacaktır.
- Halkbank KKTC şubesinde kullandırılan krediler için de yapılacak olan faiz indirim oranı yüzde 50’dir.
- Düşük faizli kredi kullandırılmasından dolayı banka zor durumda kalırsa kayıplar ilgili bakanlık tarafından karşılanacaktır.
- Gelir kayıplarının hesaplanması için kayıp tutarları aylık olarak hesaplanarak hazineden karşılanmak üzere ilgili bakanlığa iletilir.
- Ustalık belgesi gerektiren meslek kollarında 1 yıldır kesintisiz faaliyet göstermekte olan esnaf da faizsiz kredilerden yararlanabilecektir.
- 18-30 yaş arasında olan ve KOSGEB’den eğitim alan ve iş planları ödüllendirilen genç girişimcilere de 2020 yılında faizsiz kredi verilecektir.
- 30 bin TL’ye kadar olan ve ekipman alımları için kullandırılacak olan krediler de faizsiz olacaktır.
- Yapılan ödemeler hazinede faaliyet gösteren kontrolörler tarafından denetlenecektir.
- Geçmiş yıllara ait gelir kayıpları yeni bir hesaplamaya gerek kalmaksızın ödenecektir.
- Esnaf ve sanatkarlar yıl içinde iki kez faiz indirimli kredi kullanma hakkına sahiptir.
- Kredi talebinde bulunan esnafın son 5 yıl içinde (KOSGEB dışında) herhangi bir kurum ya da kuruluştan finansman desteği almamış olması gerekir.
- Esnafın kredi başvurusu esnasında faaliyetlerini kanıtlaması gerekmektedir.
Son Güncelleme: 18.02.2020 18:35