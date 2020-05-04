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Halkbank günde 6 TL'ye 6 ay geri ödemesiz 5.000 TL temel destek kredisi

Koronavirüs salgınından dolayı Halkbank vatandaşlarımıza uygun koşullarda temel ihtiyaç destek kredisi sağlıyor. Halkbank günde 6 TL'ye 6 ay geri ödemesiz 5.000 TL temel destek kredisi detayları belli oldu. İşte detaylar…

04 Mayıs 2020 Pazartesi 11:34
Halkbank günde 6 TL'ye 6 ay geri ödemesiz 5.000 TL temel destek kredisi

Vatandaşlarımızın koronavirüs salgını sürecinden olumsuz etkilenmemesi için kamu bankalarından biri olan Halkbank, 5.000 TL bireysek ihtiyaç destek kredisini kullanıma sundu. Bu krediye göre günlük ödemeler 6 TL’ye geliyor. Krediyle ilgili tüm detaylar haberimizde.

Koronavirüs pandemisiyle ekonomik mücadele kapsamında kamu bankaları uygun koşullarda bireysel temel ihtiyaç destek kredilerini hizmete sundu. Halkbank da resmi intenet adresi üzerinden başvurularını aldığı kredi için sürecin devam ettiğini duyurdu. Buna göre Halkbank günde 6 TL'ye 6 ay geri ödemesiz 5.000 TL temel destek kredisi ödeme ve kullanım detayları belli oldu.

Halkbank 5.000 TL 6 Ay Ödemesiz İhtiyaç Kredisi

Halkbank, koronavirüs salgını nedeniyle yürürlüğe giren Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi çerçevesinde en az 3 bin TL olmak üzere, 7.500 TL ve 10.000 TL kadar kredi imkanı sunmaktadır. Bu kredilerin herhangi birine başvuruda bulunabilirsiniz. Ancak banka size uygun olan krediyi verecektir. Bu kredinin faiz oranı %0,49 olarak belirlenmiştir. Şimdiye kadar bu kadar düşük faiz oranlı bir kredi daha verilmemişti. Bu oran devletin desteği sayesinde verildi. Ayrıca bu kredinin ilk 6 aylık döneminde geri ödeme yapılmayacak. Ödemeler sonraki 30 ay boyunca aylık eşit taksitlerle geri ödenecek.Halkbank günde 6 TL'ye 6 ay geri ödemesiz 5.000 TL temel destek kredisi detayları belli oldu. İşte detaylar…

Halkbank 5.000 TL 6 Ay Ödemesiz İhtiyaç Kredisi Kullanım Şartları

Halkbank günde 6 TL'ye 6 ay geri ödemesiz 5.000 TL temel destek kredisi kullanım şartlarına bakacak olursak; hane halkı geliri 5.000 TL’nin altında olan, asgari ücret alan, emekli olan, serbest meslek gurunda yer alan kişiler bu krediye başvurabilir. Kamu bankaları olan Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank bankalarından sadece birisine başvuru yapabilirsiniz. Aynı evden sadece bir aile üyesi başvurabilecektir.

Halkbank 5.000 TL 6 Ay Ödemesiz İhtiyaç Kredisi Ödeme Planı

  • 3.000 TL kredi için 30 ay vadede aylık 113 TL taksit ödenecek.
  • 5.000 TL kredi için 30 ay vadede aylık 188 TL taksit ödenecek.
  • 7.500 TL kredi için 30 ay vadede aylık 282 TL taksit ödenecek.
  • 10.000 TL kredi için 30 ay vadede aylık 376 TL taksit ödenecek.

Halkbank 5.000 TL 6 Ay Ödemesiz İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Halkbank bireysel temel ihtiyaç destek kredisi başvurusu yapmak için bankanın resmi intenet sitesine girmeniz gerekmektedir. Burada sizden istenen bilgileri eksiksiz doldurduğunuzda başvurunuz tamamlanmış olacak. Ayrıca bankanın mobil uygulaması üzerinden de başvurular alınmaktadır.

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Son Güncelleme: 04.05.2020 11:34
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