Halkbank hesap açarken ücret alıyor mu?

Halkbank Hesap Açma Ücreti Alıyor mu?

Halkbank, devlet bankalarından biridir. Halkbank’ta vadesiz hesap açtırmak isteyen vatandaşlar hesap ücretinin olup olmadığını merak ediyor. EFT, havale ve fatura ödeme işlemlerini gerçekleştirebilmek için vadesiz hesap açtırmak isteyenler Halkbank’ın bu işlem için ücret kesip kesmediğini merak ediyor.

Halkbank Vadesiz veya Vadeli Hesap Açma Ücreti Almıyor

Vadesiz veya vadeli hesap açtırmak isteyen vatandaşlardan Halkbank hesap ücreti almamaktadır. Bazı şubelerin hesap aldığına dair şikayetler bulunmaktadır. Bu konuda yönetmelik belirlidir. Halkbank’ın tüm şubelerinde bu yönetmelik geçerlidir ve ücret alınmamalıdır.

Eğer bir Halkbank şubesi sizden işlem ücreti almak istediyse bankanın müşteri hizmetlerini arayın ve şikayetçi olun. Bankanın genel müdürlüğüne dilekçe yazarak ücret isteyen banka şubesini şikayet edebilirsiniz.

Hesap açma işlemi için ücret alınması ile ilgili bir durum ile karşılaşır ve şube bu konuda size ısrar ederse o an şikayetçi olamıyorsanız başka bir şubesine giderek hesap açtırabilirsiniz. Halkbank üzerinden vadesiz hesap açma işlemi oldukça kolaydır.

Vadeli hesaplarda bankanın belirlediği teminatı yatırmanız gerekiyor. Bu işlem için de ücret alınmamaktadır. Vadeli veya vadesiz hesap açtırma ücreti kesilmemektedir.

HalkBank Hesap Türleri

Halkbank, vadeli, vadesiz ve birikimli hesap açmanızı sağlamaktadır. Bu hesaplara isterseniz Türk lirası isterseniz yabancı para yatırabilirsiniz. Birikimlerinizi altın olarak değerlendirmeniz de mümkün. Vadeli altın hesap veya vadesiz altın hesap açarak altınlarınızı güvence altına alabilirsiniz.