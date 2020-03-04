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Halkbank hesap açma belgeleri ve işlemleri

Halkbank hesap açma belgeleri ve işlemleri ile ilgili adımları takip ederek pek çok farklı kanaldan hesabınızı açtırabilirsiniz. İşte Halk Bankası hesap açtırma başvuruları için dikkate almanız gereken faktörler.

04 Mart 2020 Çarşamba 21:50
Halkbank hesap açma belgeleri ve işlemleri

Halpbank vadeli ve vadesiz hesap çeşitleri başta olmak üzere çok sayıda farklı özelliklerde mevduat ürünleri sunmaktadır. Günlük bankacılık işleminin yapılabilmesi noktasında hesaba ihtiyacınız varsa vadesiz mevduat hesabı tercih edebilirsiniz. Günlük bankacılık işlemlerinin yapılabileceği hesaba ihtiyacınız varsa, vadesiz mevduat hesabı sizin için doğru bir seçim olabilir.

Halk Bankası hesap açma başvuruları nereden yapılır?

Halk Bank vadesiz hesap açma işlemi, bankanın intenet şubesinden ve Halkbank Dialog’dan yapılabilmektedir. Şubeye gitmek istenmeyen bireysel ve ticari müşteriler için iki yöntemle Halkbank hesap açma işlemleri de kolaylaşmaktadır. Bankanın müşterisi olmayanların hesap açtırmaları için şubeye gitmeleri ve şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Şubelerden Halkbank hesap açma işlemi

Halkbank şubesine giderek hesap açmak istendiğinde hangi hesap türünün tercih edileceği de fark etmemektedir. Tüm hesaplar için şubeden başvuru yapılabiliyor. Halkbank vadesiz hesap açma ve diğer hesap türünde başvuru yapabilme konusunda en yakın şubeye başvuru yapabilirsiniz.

Halkbank hesap açma için gereken belgeler nelerdir?

Halk Bankası vadesiz TL veya döviz hesabı açtırılabilmesini mümkün kılmaktadır. Halk Bankası hesap açtırma işleminizin gerçekleştirilebilmesi için on sekiz yaşını doldurmanız gerekiyor. On sekiz yaşının altındaki kişiler Halkbank öğrenci hesabı açtırma başvurusu yapılabiliyor.

Halk Bankası hesap açma işlemleri için gereken belgeler ilk kez isteniyor. Vadesiz veya vadeli hesap açtıranlar, belgeye gerek kalmaksızın yeni bir hesap açtırabiliyor. İlk kez başvurularda T.C. kimlik numarasının olduğu nüfus cüzdanı istenir.

İntenetten Halkbank hesap açma başvuruları nasıl yapılır?

İntenetten Halk Bank hesap açma başvurularını yapabilmek için iki farklı platformu kullanmanız mümkündür. Bunlardan ilki mobil bankacılıktır. Mobil uygulamayla Halk Bankası hesap açma işlemi için Play Store’dan veya App Store’dan aşağıda gördüğünüz bankaya ait uygulamayı indirin.

Müşteri numarası, şifre ve parola bilgilerinizi yazıp giriş yapabilirsiniz. Bankanın sunduğu Şifreçiz ile parola ve müşteri numarası bilgisine de ihtiyaç duymaksızın sisteme giriş yapabilirsiniz.

Halkbank banka hesap çeşitleri

81 yıldır halkın bankası devam etmekte olan Halkbank, günümüzde en fazla tercih edilen ve güven duyulan bankalar arasında yer almaktadır. Müşterilerin aldığı güçle gün geçtikçe daha fazla olanak sağlayan banka, özellikle de bireysel bankacılık alanında sunduğu mevduatlarla ilgi çekmektedir. Mevduat hesapları bağlamında en fazla başvuru yapılan hesap türü vadesiz hesaplardır. Yatırım amaçlı Halk Bankası’nda hesap açtırmak isteyenler yatırım ve birikimi hesabı tercih edebilmektedir.

Son Güncelleme: 04.03.2020 23:20
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