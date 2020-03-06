Halkbank maaş müşterilerine maaşının 30 katına kadar uygun faizli kredi kampanyası başlattı!

Halkbank müşterilerine avantajlı hizmetler sunmaya devam ediyor. Son olarak banka tarafından maaşın 30 katına kadar kredi kampanyasının başlatıldığı açıklandı. 2 Mart 2020’den itibaren yalnızca maaşını Halkbank üzerinden alan müşterilerin yararlanabileceği kampanyanın üst limiti 100.000 TL olarak belirtildi.

Halkbank üzerinden kredi alacak olan kişilere uygun faiz oranları sunulmaktadır. Kamu bankası olarak faaliyetlerine devam eden Halkbank üzerinden SMS, intenet bankacılığı ya da şubeler aracılığı ile kredi başvurusu yapılabilmektedir.

Halkbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Halbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilerin icralık herhangi bir durumlarının olmaması gerekmektedir. Halkbank tarafından ortaya konan bu kampanya dahilinde maaşın 30 katına kadar kredi alınması mümkün olmaktadır. Kampanyadan bankadan en az 3 aydır maaş alan müşteriler faydalanabilmektedirler. Üst limiti 100.000 TL olarak belirlenen kampanya kapsamında 60 aya kadar vade seçeneği sunulmaktadır.

18 ile 70 yaş arasında olunması,

TC vatandaşı olunması,

Kredi notu 1100 ve üzerinde olması,

bankalardan avukatlık olmaması,

e-haciz borcunun olmaması

en az 6 aylık sigortalı olunması

Halkbank Kredi Notu Öğrenme

Krediyi kullanacak olan kişilerin aşağıdaki kısımda sıralanmış olan koşulları sağlamaları gerekmektedir.

Halkbank üzerinden kredi notu öğrenmek isteyenler intenet bankacılığı ya da mobil bankacılık üzerinden nasıl öğrenebileceklerini görebilmektedirler. Kredi notu öğrenme işlemi için müşterilerden bir miktar ücret talep edilmektedir. Bu ücret karşılığında müşterilere bir şifre verilir ve ilgili sisteme girilmesiyle kredi notu görülebilmektedir.

Halkbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi alacak olanlar için sunulan faiz oranı %0.98 olarak belirtilmiştir. 60 aya kadar vade seçenekleri sunulan banka üzerinden ihtiyaç kredisi çekilmek istendiğinde banka müşterisi olunmaması durumunda faiz oranı %1.07 olarak sunulmaktadır. Ayrıca ihtiyaç kredilerine limitleri yetmeyen müşteriler teminat ya da ipotek aracılığı ile de kredi başvurusunda bulunabilmektedirler. İpotekli kredilerde verilen teminatın ekspertiz değerinin yarısına kadar kredi kullanılabilmektedir. Aşağıdaki kısımda kredi tutarları, vadeler ve aylık ödemelerin yer aldığı bir tablo bulunmaktadır.