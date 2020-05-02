Halkbank tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları

Kredi erteleme işlemi yapmak isteyen kişiler için, bu işlemi nasıl yapabilir? Halkbankası bireysel,taşıt, konut kredilerinin borcunu ileri bir tarihe atma işlemi nasıl yapılır? Bankanın şubesine gitmeden intenet üzerinden bu işlem yapılabilir mi? Sorularının yanıtları yazımızın içeriğinde.

Halkbank kredi erteleme

Korona virüs salgını önlemleri adına milyonlarca işçi işinden oldu çoğu ücretsiz izne ayrılmak zorunda kaldı. Bu durumun sonucunda çoğu vatandaş maddi açıdan zor durumda kalmıştır. Kredi ödeme işlemi bu sırada yaklaşan kişiler ise işlerinden oldukları için borçlarını ödeyemez hale gelmiştir. Bundan dolayı devlet tarafından alınan ekonomik istikrar paketi kapsamında vatandaşlar tüm konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerini 3 ay ileri tarihe atabilecekler. Vatandaşın kredisinin geri ödeme tarihi 23 Mart 2020’den sonraysa ve bu tarihten önce kredi çekim işlemini yapmışsa bu kredilerin geri ödeme işlemleri 3 ay ileriye atılabilir.

Bununla birlikte işyeri sahibi kişiler çalışan işçilerinin ödemelerini Halkbank üzerinden yapması durumunda işçi çıkarmamak suretiyle 3 ay boyunca çalışanlarının maaşlarının ödenebilmesi amacıyla ek limit artışı yapabilecekler.

Halkbankası çekleri bulunan iş yerleri çekleri içi ödemelerin limitlerinin bulunamaması durumunda banka şirketlere ek limit yükseltme yardımını yapacağını belirtmiştir.

Halkbankası kredi erteleme şartları nelerdir?

Halkbankası intenetten kredi erteleme nasıl yapılır?

Mevcut kredi erteleme işlemi için eski uygulanan yükse faiz oranları söz konusu değildir. Ekonomik istikrar paketi çerçevesinde banka en az oranda erteleme faiz oranı kullanmak zorundadır. 3 ay erteleme oranı kalan taksitlerinize eşit olarak bölünecektir. Bu sayede aylık ödeme miktarınız çok fazla artmayacaktır. Kredi erteleme talebiniz mutlaka en geç 7 gün içerisinde cep telefonunuza kısa mesaj ile bilgilendirme mesajı gelecektir. Daha sonra 3 ay erteleme sonucunda kalan taksitlerinizin ne kadar olduğunu intenet şubesine giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

İlk olarak intenet üzerinden kredi erteleme işleminin gerçekleşeceğini belirtelim. Bu işlem için en önemli şey intenet bankacılığı şifrenizin mevcut olmasıdır. İntenetten kredi erteleme işlemi için ilk olarak Halkbankasının resmi web sitesine girilmesi ardından intenet bankacılığı sekmesine tıklanması gerekmektedir. Bireysel bankacılık girişinizi sağladıktan sonra karşınıza çıkacak olan sayfada TC kimlik numaranız veya Halkbank müşteri numaranız istenecektir. Bu bilgileri doğru şekilde girmenizin ardından karşınıza gelecek ekranda sırasıyla ürün – kampanyalarım – güncel kampanyalar bölümüne tıklamanız gerekmektedir. Ardından bireysel kredi taksit erteleme kısmına girerek başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Bununla birlikte, hafta için saat 09:00 ve 17:00 arasında Halkbank tarafından sağlanan müşteri hizmetlerini arayarak ( 0850 222 0 400 ) müşteri temsilcisi ile görüşebilme fırsatı bulunmaktadır. İntenet bankacılığı şifreniz bulunmuyorsa bu durumda yine bankanızın müşteri hizmetleri numarası üzerinden kredi erteleme işleminizi yapabilirsiniz.

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