Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank 3-6 ay ertelemeli düşük faizli kredi paketleri

Kamu bankaları, müşteri kitlelerini arttırmak amacıyla kredi erteleme paketlerini devreye koydu. Ertelemeli kredi veren bankalar, aynı zamanda ödeme esnekliği sağladıkları için daha çok tercih edilmeye başladı. Ertelemeli kredinin özellikleri bankaların politikalarına göre değişiklik göstermektedir.

3 ay ertelemeli kredi veren bankalar

3 ay ertelemeli kredi veren bankalar arasında Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi bankalar daha çok tercih ediliyor olsa da TEB, ING ve Finansbank gibi bankalar da 3 ay ertelemeli kredi vermektedir.

Kredi alındıktan sonra ödemesine 3 ay sonra başlanan kredide, faiz oranları ve vade süresi bankalara göre değişmektedir.

2020 yılında bankalar, 3 ay ertelemeyi genellikle ihtiyaç kredisi almak isteyen müşterilerine yapmaktadır.

İhtiyaç kredisi türünde ING Bank, Finansbank, Akbank ve TEB 3 ay erteleme yapan bankalardır.

6 ay ertelemeli kredi veren bankalar

Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank 6 ay ertelemeli bireysel destek kredisi vermektedir. 6 ay kredi ertelemeleri genellikle esnaf kredisi türünde yapılmaktadır. Esnafa sağlanan ödeme kolaylıklarının yanı sıra kamu bankaları 6 ay taksit erteleme olanağı da sunuyor.

Ziraat Bankası ertelemeli kredi

Ziraat Bankası, ertelemeli kredi seçeneği aktif olan bir banka değildir. Ancak 2020 yılında müşterilerine 6 ay ertelemeli kredi imkanı sunmuştur.

Vakıfbank ertelemeli kredi

Temel İhtiyaç Destek Kredisi kapsamında 10 bin liraya kadar %0ç49 faiz oranıyla ve 36 ay vadeli bireysel destek kredisini 6 ay ertelemeli olarak vatandaşlara sunmuştur.

Vakıfbank, ertelemeli kredide uyguladığı düşük faiz oranları ile yoğun olarak tercih edilen bir bankadır. 3 ay ertelemeli kredi de yüzde 1.05 oranında faiz oranı ile vatandaşlara ayrıcalık sağlamaktadır.

Vakıfbank, 2020 yılında Temel İhtiyaç Destek Kredisi kapsamında vatandaşlara 6 ay ertelemeli kredi olanağı sunmaktadır. 36 ay vadeli ve 6 ay ödemesiz olan kredinin faiz oranı yüzde 0.49 olarak belirlenmiştir.

Halkbank ertelemeli kredi

Halkbank, konut kredisinde ve Temel İhtiyaç Destek paketi ile 6 ay ertelemeli kredi vermektedir. Konut kredisinde 3 aya kadar erteleme yapılırken, vade sınırı ise 120 ay olarak belirlenmiştir.

3 ay ertelemeli kredilerde faiz oranları yüzde 0.99 ve yüzde 1.15 arasında değişiklik göstermektedir.

Halkbank, 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisinde yüzde 0.49 faiz oranı ile 10 bin liraya kadar kredi imkanı sunmaktadır.

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