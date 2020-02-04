Halkbank'ın uzun süredir sonucunu beklediği başvuru kabul edildi!

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Halkbank davasında bankanın "mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" sebebiyle davanın düşmesi ve reddihakim talebinde bulunulması maksadıyla "özel statüyle duruşmaya katılım" talebi federal mahkeme tarafından reddedilmesi sonrasında yapılan temyiz başvurusu kabul gördü.

Olumlu Cevap Alındı

ABD’nin New York bölgesinde yer alan temyiz mahkemesi, federal mahkemenin ret kararını bir üst mahkemeye taşıyan Halkbank’ın başvurusuna olumlu cevap verdi.

Halkbank’ın avukatları mahkemenin yargı yetkisi olmadığı sebebiyle davanın düşmesi ve reddihakim isteğinde bulunabilmek adına özel statüyle duruşmaya katılım istekleri federal mahkeme tarafından olumsuz şekilde değerlendirilmişti. Bunun üzerine temyiz mahkemesine başvuru yapılmıştı. Halkbank’ın avukatları temyiz mahkemesinin kararını açıklayacağı tarihe kadar federal mahkemeden yargı sürecinin askıya alınması yönünde bir talepte bulunmuşlardı.

İşte Halkbank avukatları tarafından temyiz mahkemesine yapılan o başvuru ve alınan kararın bir nüshası…