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Halkbank'ın yeni kredi kampanyası ile işletmelere 36 Ay Vadeli 6 Ay ana para ve faiz ödemesiz kredi kampanyası

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Halkbank'ın yeni kredi kampanyası ile işletmelere 36 ay vadeli, 6 ay ana para ve faiz ödemesiz kredi kampanyasını hayata geçirdiğini duyurdu. İşte kampanya detayları.

01 Mayıs 2020 Cuma 12:56
Halkbank'ın yeni kredi kampanyası ile işletmelere 36 Ay Vadeli 6 Ay ana para ve faiz ödemesiz kredi kampanyası

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, oda ve borsa kayıtlı küçük işletmeleri sevindiren haberi verdi. Bakan Albayrak, 3 milyon lira ile sınırlı şahıs işletmeleri için finansman modelinin uygulamaya alındığını, %7,5 maliyetle 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli destek programının hayata geçirildiğini açıkladı.

Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında, Halkbank’ın kredi kampanyasına dair ‘’Halkbank, oda ve borsa kayırlı küçük işletmelerin talebini yerine getiriyor. Yıllık satışı 3 milyon lira ile sınırlı olan şahıs işletmeleri için finansman modeli devreye alındı. %7,5 maliyetle ve 6 ay ana para ve faiz ödemesiz, 36 ay vadeli destek programı hayırlı olsun.’’ifadelerine yer verdi.

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Son Güncelleme: 01.05.2020 12:56
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