Hangi araç ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek? 2020yılı MTV oranları, tutarları, miktarları tablosu, kaç para. MTV ne kadar oldu?

Araç sahiplerinin tamamı yılda 2 kez Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapmak zorundadır. MTV, Karayolları Trafik Kanunu’na istinaden trafik şubelerine kayıtlı bulunan motorlu taşıtlardan alınan vergilerdir. 2020 yılında pek çok zam, MTV tutarını da belirledi. MTV’ye yüzde 40 oranında zam yapılmış fakat bu zam tutarı tepkilere sebep olduğundan hükümet rakamları aşağıya çekmişti.

2020 MTV ne kadar?

Duyurulan rakamlara göre en yüksek MTV’yi 1 ile 3 yaş arasındaki 4000 cm ve üstü motor hacmine sahip araçlar 35.379 TL ile ödeyecekler. En düşük MTV ise motosikletlerden alınacak.

Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

MTV hesaplamalarında son yapılan zamla birlikte yeni bir hesaplama metodu da uygulanmaya başlandı. 2017 model veya daha eski modelde bir otomobile sahipseniz aşağıdaki tabloya göre fiyatlandırma yapılacak. Hesaplama yapılırken; motor silindir hacmi, azami toplam ağırlık, azami kalkış ağırlığı ve yaş gibi parametreler dikkate alınıyor.

Motor Hacmi 1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş 1300 cm³ ve aşağısı 861 TL 600 TL 336 TL 254 TL 90 TL 1301 – 1600 cm³ e kadar 1499 TL 1124 TL 652 TL 461 TL 177 TL 1601 – 1800 cm³ e kadar 2647 TL 2068 TL 1218 TL 743 TL 288 TL 1801 – 2000 cm³ e kadar 4170 TL 3211 TL 1888 TL 1124 TL 444 TL 2001 – 2500 cm³ e kadar 6254 TL 4511 TL 2837 TL 1695 TL 671 TL 2501 – 3000 cm³ e kadar 8720 TL 7585 TL 4739 TL 2550 TL 936 TL 3001 – 3500 cm³ e kadar 13280 TL 11948 TL 7197 TL 3593 TL 1319 TL 3501 – 4000 cm³ e kadar 20878 TL 18028 TL 10617 TL 4739 TL 1888 TL 4001 cm³ ve üzeri 34170 TL 25624 TL 15176 TL 6820 TL 2647 TL

Motor Hacmi Taşıt Değeri 1 – 3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş 16 ve yukarı yaş 1300 cm³ ve aşağısı 40 bin TL’ye kadar 964 TL 672 TL 376 TL 284 TL 90 TL 40 bin TL – 70 bin TL arası 1061 TL 739 TL 413 TL 314 TL 99 TL 70 bin TL ve üzeri 1158 TL 808 TL 451 TL 343 TL 109 TL 1301 – 1600 cm³ e kadar 40 bin TL’ye kadar 1679 TL 1259 TL 730 TL 516 TL 177 TL 40 bin TL – 70 bin TL arası 1847 TL 1384 TL 803 TL 567 TL 195 TL 70 bin TL ve üzeri 2016 TL 1511 TL 876 TL 618 TL 212 TL 1601 – 1800 cm³ e kadar 100 bin TL’ye kadar 3260 TL 2549 TL 1501 TL 915 TL 317 TL 100 bin TL üzeri 3557 TL 2780 TL 1637 TL 999 TL 346 TL 1801 – 2000 cm³ e kadar 100 bin TL’ye kadar 5136 TL 3956 TL 2325 TL 1384 TL 488 TL 100 bin TL üzeri 5603 TL 4318 TL 2537 TL 1511 TL 532 TL 2001 – 2500 cm³ e kadar 125 bin TL’ye kadar 7706 TL 5593 TL 3494 TL 2088 TL 739 TL 125 bin TL üzeri 8406 TL 6102 TL 3811 TL 2278 TL 805 TL 2501 – 3000 cm³ e kadar 250 bin TL’ye kadar 10742 TL 9345 TL 5839 TL 3140 TL 1029 TL 250 bin TL üzeri 11720 TL 10194 TL 6369 TL 3426 TL 806 TL 3001 – 3500 cm³ e kadar 250 bin TL’ye kadar 16359 TL 14720 TL 8867 TL 4426 TL 1450 TL 250 bin TL üzeri 17847 TL 16059 TL 9672 TL 4828 TL 1582 TL 3501 – 4000 cm³ e kadar 400 bin TL’ye kadar 25721 TL 22211 TL 13080 TL 5839 TL 2076 TL 400 bin TL üzeri 28060 TL 24229 TL 14271 TL 6369 TL 2265 TL 4001 cm³ ve üzeri 475 bin TL’ye kadar 42097 TL 31568 TL 18696 TL 8403 TL 2911 TL 475 bin TL üzeri 45924 TL 34439 TL 20396 TL 9167 TL 3177 TL

Aşağıda minibüslerden ne kadar MTV alınacağını öğrenebilirsiniz.

1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş 1) Minibüs 1029 TL 680 TL 333 TL 2) Panelvan ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) 1900 cm³ve aşağısı 1372 TL 856 TL 509 TL 1901 cm³ve yukarısı 2075 TL 1372 TL 856 TL 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) 25 kişiye kadar 2597 TL 1551 TL 680 TL 26 – 35 kişiye kadar 3114 TL 2597 TL 1029 TL 36 – 45 kişiye kadar 3466 TL 2940 TL 1372 TL 46 kişi ve yukarısı 4157 TL 3466 TL 2075 TL 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) 1.500kg’a kadar 923 TL 613 TL 301 TL 1.501 – 3.500 kg’a kadar 1867 TL 1083 TL 613 TL 3.501 – 5.000 kg’a kadar 2805 TL 2334 TL 923 TL 5.001 – 10.000 kg’a kadar 3114 TL 2645 TL 1241 TL 10.001 – 20.000 kg’a kadar 3742 TL 3114 TL 1867 TL 20.001 kg ve yukarısı 4681 TL 3742 TL 2175 TL

Motosikletler için 2020 MTV

Motor Hacmi 1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş 100 – 250 cm³ e kadar 172 TL 130 TL 95 TL 61 TL 24 TL 251 – 650 cm³ e kadar 356 TL 270 TL 172 TL 95 TL 61 TL 651 – 1200 cm³ e kadar 914 TL 544 TL 270 TL 172 TL 95 TL 1201 cm³ ve üzeri 2216 TL 1.465 TL 914 TL 726 TL 356 TL

Uçak ve helikopterler için MTV