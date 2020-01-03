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Hangi araç ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek? 2020yılı MTV oranları, tutarları, miktarları tablosu, kaç para. MTV ne kadar oldu?

Araç sahiplerinin ödediği MTV tutarları her yıl yürürlüğe giren kararlarla güncellenmektedir. Araç sürücüleri hangi araç ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek, 2020 yılı MTV oranları, tutarları, miktarları, tablosu, kaç para ve MTV ne kadar oldu sorularının yanıtını aratıyor. İşte 2020 güncel MTV tutarları.

03 Ocak 2020 Cuma 07:14
Hangi araç ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek? 2020yılı MTV oranları, tutarları, miktarları tablosu, kaç para. MTV ne kadar oldu?

Araç sahiplerinin tamamı yılda 2 kez Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapmak zorundadır. MTV, Karayolları Trafik Kanunu’na istinaden trafik şubelerine kayıtlı bulunan motorlu taşıtlardan alınan vergilerdir. 2020 yılında pek çok zam, MTV tutarını da belirledi. MTV’ye yüzde 40 oranında zam yapılmış fakat bu zam tutarı tepkilere sebep olduğundan hükümet rakamları aşağıya çekmişti.

2020 MTV ne kadar?

Duyurulan rakamlara göre en yüksek MTV’yi 1 ile 3 yaş arasındaki 4000 cm ve üstü motor hacmine sahip araçlar 35.379 TL ile ödeyecekler. En düşük MTV ise motosikletlerden alınacak.

Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

MTV hesaplamalarında son yapılan zamla birlikte yeni bir hesaplama metodu da uygulanmaya başlandı. 2017 model veya daha eski modelde bir otomobile sahipseniz aşağıdaki tabloya göre fiyatlandırma yapılacak. Hesaplama yapılırken; motor silindir hacmi, azami toplam ağırlık, azami kalkış ağırlığı ve yaş gibi parametreler dikkate alınıyor.

Motor Hacmi

1 – 3 yaş

4 – 6 yaş

7 – 11 yaş

12 – 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1300 cm³ ve aşağısı

861 TL

600 TL

336 TL

254 TL

90 TL

1301 – 1600 cm³ e kadar

1499 TL

1124 TL

652 TL

461 TL

177 TL

1601 – 1800 cm³ e kadar

2647 TL

2068 TL

1218 TL

743 TL

288 TL

1801 – 2000 cm³ e kadar

4170 TL

3211 TL

1888 TL

1124 TL

444 TL

2001 – 2500 cm³ e kadar

6254 TL

4511 TL

2837 TL

1695 TL

671 TL

2501 – 3000 cm³ e kadar

8720 TL

7585 TL

4739 TL

2550 TL

936 TL

3001 – 3500 cm³ e kadar

13280 TL

11948 TL

7197 TL

3593 TL

1319 TL

3501 – 4000 cm³ e kadar

20878 TL

18028 TL

10617 TL

4739 TL

1888 TL

4001 cm³ ve üzeri

34170 TL

25624 TL

15176 TL

6820 TL

2647 TL

 

Motor Hacmi

Taşıt Değeri

1 – 3 yaş

4-6 yaş

7-11 yaş

12-15 yaş

16 ve yukarı yaş

1300 cm³ ve aşağısı

40 bin TL’ye kadar

964 TL

672 TL

376 TL

284 TL

90 TL
 

40 bin TL – 70 bin TL arası

1061 TL

739 TL

413 TL

314 TL

99 TL
 

70 bin TL ve üzeri

1158 TL

808 TL

451 TL

343 TL

109 TL

1301 – 1600 cm³ e kadar

40 bin TL’ye kadar

1679 TL

1259 TL

730 TL

516 TL

177 TL
 

40 bin TL – 70 bin TL arası

1847 TL

1384 TL

803 TL

567 TL

195 TL
 

70 bin TL ve üzeri

2016 TL

1511 TL

876 TL

618 TL

212 TL

1601 – 1800 cm³ e kadar

100 bin TL’ye kadar

3260 TL

2549 TL

1501 TL

915 TL

317 TL
 

100 bin TL üzeri

3557 TL

2780 TL

1637 TL

999 TL

346 TL

1801 – 2000 cm³ e kadar

100 bin TL’ye kadar

5136 TL

3956 TL

2325 TL

1384 TL

488 TL
 

100 bin TL üzeri

5603 TL

4318 TL

2537 TL

1511 TL

532 TL

2001 – 2500 cm³ e kadar

125 bin TL’ye kadar

7706 TL

5593 TL

3494 TL

2088 TL

739 TL
 

125 bin TL üzeri

8406 TL

6102 TL

3811 TL

2278 TL

805 TL

2501 – 3000 cm³ e kadar

250 bin TL’ye kadar

10742 TL

9345 TL

5839 TL

3140 TL

1029 TL
 

250 bin TL üzeri

11720 TL

10194 TL

6369 TL

3426 TL

806 TL

3001 – 3500 cm³ e kadar

250 bin TL’ye kadar

16359 TL

14720 TL

8867 TL

4426 TL

1450 TL
 

250 bin TL üzeri

17847 TL

16059 TL

9672 TL

4828 TL

1582 TL

3501 – 4000 cm³ e kadar

400 bin TL’ye kadar

25721 TL

22211 TL

13080 TL

5839 TL

2076 TL
 

400 bin TL üzeri

28060 TL

24229 TL

14271 TL

6369 TL

2265 TL

4001 cm³ ve üzeri

475 bin TL’ye kadar

42097 TL

31568 TL

18696 TL

8403 TL

2911 TL
 

475 bin TL üzeri

45924 TL

34439 TL

20396 TL

9167 TL

3177 TL

Aşağıda minibüslerden ne kadar MTV alınacağını öğrenebilirsiniz.

 

1 – 6 yaş

7 – 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1) Minibüs

1029 TL

680 TL

333 TL

2) Panelvan ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

1900 cm³ve aşağısı

1372 TL

856 TL

509 TL

1901 cm³ve yukarısı

2075 TL

1372 TL

856 TL

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

25 kişiye kadar

2597 TL

1551 TL

680 TL

26 – 35 kişiye kadar

3114 TL

2597 TL

1029 TL

36 – 45 kişiye kadar

3466 TL

2940 TL

1372 TL

46 kişi ve yukarısı

4157 TL

3466 TL

2075 TL

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

1.500kg’a kadar

923 TL

613 TL

301 TL

1.501 – 3.500 kg’a kadar

1867 TL

1083 TL

613 TL

3.501 – 5.000 kg’a kadar

2805 TL

2334 TL

923 TL

5.001 – 10.000 kg’a kadar

3114 TL

2645 TL

1241 TL

10.001 – 20.000 kg’a kadar

3742 TL

3114 TL

1867 TL

20.001 kg ve yukarısı

4681 TL

3742 TL

2175 TL

 

Motosikletler için 2020 MTV

Motor Hacmi

1 – 3 yaş

4 – 6 yaş

7 – 11 yaş

12 – 15 yaş

16 ve yukarı yaş

100 – 250 cm³ e kadar

172 TL

130 TL

95 TL

61 TL

24 TL

251 – 650 cm³ e kadar

356 TL

270 TL

172 TL

95 TL

61 TL

651 – 1200 cm³ e kadar

914 TL

544 TL

270 TL

172 TL

95 TL

1201 cm³ ve üzeri

2216 TL

1.465 TL

914 TL

726 TL

356 TL

Uçak ve helikopterler için MTV

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 5 yaş

6 – 10 yaş

11 ve yukarı yaş

Uçak ve helikopterler

1.150 kg’a kadar

14994

11990

8991

7191

1.151 – 1.800 kg’a kadar

22496

17992

13494

10794

1.801 – 3.000 kg’a kadar

29999

23998

17992

14395

3.001 – 5.000 kg’a kadar

37502

29999

22496

17992

5.001 – 10.000 kg’a kadar

45005

36001

26998

21595

10.001 – 20.000 kg’a kadar

52507

42003

31498

25192

20.001 kg ve yukarısı

60007

48001

36001

28800

 

Son Güncelleme: 03.01.2020 07:14
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