Hangi bankalar 0.94 faiz oranlı konut kredisi veriyor?

Korona virüs salgınının Dünyaya etkilerinden en büyüğü de şüphesiz ki ekonomi alanında oldu. Salgının ekonomiye etkilerine bakıldığında bankaların faizlerinde düşüşler yaşandı ve pek çok para birimi de değer kaybı yaşadı. 21 Nisan itibari ile Euro 7,58, Dolar 6,97 ve altın 377,95 seviyelerini buldu ve bu kurlar her geçen gün değişim gösteriyor.
Korona virüsün ekonomiye etkileri karşısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bazı yeni kararlar aldı. Bu kararlar kapsamında banka müşterilerine kredi borcu erteleme, borç yapılandırmaları gibi kolaylıklar sağlandı. Ayrıca Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbankası müşterilerine 10.000 TL’ye kadar 0.79 faizle 6 ay geri ödemesiz ve 36 ay vadeli kredi imkanı sağladı. Halkbank ayrıca müşterilerine 25.000 TL değerinde kredi desteği de sağlıyor.
Konut Kredisi Faizleri
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