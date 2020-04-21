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Hangi bankalar 0.94 faiz oranlı konut kredisi veriyor?

Korona virüsün ekonomiye etkileri karşısında bankalar müşterilerine uygun faiz oranları ile kredi imkanları sağlıyor. Peki hangi bankalar 0.94 faiz oranlı konut kredisi veriyor? Detaylar haberimizde yer alıyor..

21 Nisan 2020 Salı 18:08
Hangi bankalar 0.94 faiz oranlı konut kredisi veriyor?

Korona virüs salgınının Dünyaya etkilerinden en büyüğü de şüphesiz ki ekonomi alanında oldu. Salgının ekonomiye etkilerine bakıldığında bankaların faizlerinde düşüşler yaşandı ve pek çok para birimi de değer kaybı yaşadı. 21 Nisan itibari ile Euro 7,58, Dolar 6,97 ve altın 377,95 seviyelerini buldu ve bu kurlar her geçen gün değişim gösteriyor.

Korona virüsün ekonomiye etkileri karşısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bazı yeni kararlar aldı. Bu kararlar kapsamında banka müşterilerine kredi borcu erteleme, borç yapılandırmaları gibi kolaylıklar sağlandı. Ayrıca Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbankası müşterilerine 10.000 TL’ye kadar 0.79 faizle 6 ay geri ödemesiz ve 36 ay vadeli kredi imkanı sağladı. Halkbank ayrıca müşterilerine 25.000 TL değerinde kredi desteği de sağlıyor.

Konut Kredisi Faizleri

Korona virüs kapsamında alınan kararlar arasında konut kredisi faizleri de yer alıyor. Bu kapsamda sıfır konutlar için %0.79, ikinci el konutlar için %0.93 ve %0.94 faiz oranı sunuluyor. Bu faiz oranı ile 300 bin TL’lik bir kredinin 10 yıl vade ile geri ödemesi 465 bin TL oluyor. Aylık taksiti ise 3 bin 900 TL olarak ödeniyor.

 

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Son Güncelleme: 21.04.2020 18:08
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