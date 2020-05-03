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Hangi bankalara borcum var? Tek adresten tüm bankalardaki banka borç sorgulaması nasıl yapılır?

Bankaya borcu olan kişiler "Hangi bankalara borcum var?" ve "Tek adresten tüm bankalardaki banka borç sorgulaması nasıl yapılır?" sorularının yanıtlarını merak etmektedir. Peki borç sorgulama işlemleri nasıl gerçekleştirilir? Bankalara göre sorgulama işlemleri haberimizde yer alıyor...

03 Mayıs 2020 Pazar 20:45
Hangi bankalara borcum var? Tek adresten tüm bankalardaki banka borç sorgulaması nasıl yapılır?

Pek çok vatandaş bankaya olan borçlarını intenet üzerinden kolayca öğrenmenin yollarını araştırmaktadır. Bankaların borç sorgulama ekranları ile vatandaşlar toplam borç miktarlarını, nakit varlıklarını ve risk raporlarını öğrenebilmektedir. Bankaların borç sorgulama işlemleri bankaların mobil uygulamalarından, intenet sitelerinden, müşteri hizmetlerinden ve e-devlet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Peki e-devlet üzerinden banka borç sorgulama işlemi nasıl yapılır? Bankaların intenet üzerinden ve mobil uygulamalardan banka borç sorgulama işlemleri nasıl yapılabilmektedir? Haberimizin detaylarında yer alıyor.

Bankalardan Borç Sorgulama Nasıl Yapılır?

Birçok banka mobil uygulamalarına giriş yapıldığında borç miktarlarını göstermektedir. Birden fazla bankaya borcu olan kişiler ise E-devlet üzerinden ya da Kredi Kayıt Bürolarından borçlarını öğrenebilmektedir. Kredi Kayıt Bürolarından aranan kredi borcu bilgileri ayda bir kez ücretsiz öğrenilebilmektedir. E-devlet üzerinden sorgulamalar da ayda bir defa yapılabilmektedir. Ayrıca mobil uygulamalarından, intenet sitelerinden, müşteri hizmetlerinden de sorgulama işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

E-Devlet Üzerinden Kredi Borç Sorgulama Nasıl Yapılır?

Kredi borç sorgulama işlemi Kredi Limit ve Borç Bilgileri Raporu ya da Çek Bilgileri Raporu isimleriyle de adlandırılmaktadır. E-Devlet üzerinden kredi ya da banka borcu sorgulama işlemleri için TC kimlik no ve şifre ile giriş yapılmalıdır. E-devlet şifresi bulunmayan kişiler şifreyi PTT şubelerinden alabilmektedir. E-devlete giriş yaptıktan sonra arama kısmına Risk Merkezi Raporu Başvurusu yazdıktan sonra açılan sayfadan Yeni Başvuru seçeneğine basın. Rapor türünüzü seçtikten sonra ilerleyerek gelen ekranda kişisel bilgilerinizi girin ve başvuru işlemini tamamlayın. Başvuru sonuçları ise 444 99 69 ya da http://www.riskmerkezi.org/ adresinden öğrenilebilmektedir.

İntenet adresine girdikten sonra Şifre Gönder seçeneğine basın. Telefonunuza gelen şifreyi kullanarak raporunuzu görüntülemeniz mümkündür.

Findeks Raporu İle Banka Borcu Nasıl Sorgulanır?

Banka borçları Findeks Raporu ile de öğrenilebilmektedir. Findeks Raporu aracılığıyla kişiler kredi borçlarını, risk bakiyelerini ve kart bilgilerinin son 5 yıldaki geçmişinin görüntüleyebilmektedir. Findeks notu kredi başvurularında etkisi bulunan bir değerdir. 0 - 1900 arasında seyreden kredi notunun 1200 üstünde olması halinde yüksek ihtimalle banka kredi talebinizi kabul etmektedir. http://www.findeks.com/ adresi üzerinden findeks notunu öğrenmeniz mümkündür.

Dijital Bankacılık Aracılığıyla Borç Sorgulama Nasıl Yapılır?

Dijital bankacılık üzerinden sorgulama işlemleri her bankanın kendi intenet sitesinden ya da mobil uygulaması üzerinden yapılabilmektedir. Bunun için bankanın mobil uygulamasına giriş yapılarak borç sorgulama işlemi gerçekleşitirilebilmektedir.

Akbank Borç Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Akbank borç sorgulama işlemlerini gerçekleştirmek için 444 25 25 nolu telefonu arayarak müşteri hizmetleri aracılığıyla borç sorgulama işlemlerini gerçekleştirmeniz mümkündür.

Ziraat Bankası Borç Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası borç sorgulama işlemlerini gerçekleştirmek için 444 00 00 ya da 0 850 222 00 00 numaralarından birisini arayarak müşteri hizmetlerine bağlanarak ve ya https://bireysel.ziraatbank.com.tr/ adresine girerek borç sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Vakıfbank Borç Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Vakıfbank bankasına ait borçlarınızı sorgulamak için de pek çok yol bulunmaktadır. İlk olarak mobil bankacılık ya da intenet sitesinden borç sorgulayabilirsiniz. İkinci olarak 0 850 222 0724 nolu telefonu arayarak müşteri hizmetlerinden borç bilgisini öğrenmek mümkündür.

Halkbank Borç Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Halkbank borç sorgulama işlemleri intenet sitesi üzerinden ve ya mobil bankacılık uygulaması üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Halkbank borç sorgulama işlemleri intenet sitesi olan https://e-halk.com/ adresinden ya da 0 850 222 04 00 nolu müşteri hizmetleri aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir.

Denizbank Borç Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

DenizBank borç bilgilerini öğrenmek isteyen kişiler borç bilgilerini mobil bankacılık, intenet sitesi üzerinden ya da 444 0 8 00 numarasını arayarak borç sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Borç sorgulama işlemlerinde ticari ve bireysel müşterilere uygun iki seçenek bulunmaktadır. Telefon numarasını aradığınızda ya da mobil-intenet bankacılığını kullandığınız takdirde ticari müşteri mi yoksa bireysel müşteri mi olduğunuzu belirtmeniz gerekmektedir.

QNB Finansbank Borç Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

QNB Finansbank borç sorgulama işlemleri E-devlet üzerinden de gerçekleştirilebilmektedir. Bunun için TC kimlik no ve şifre ile e-devlete giriş yapmanız gerekmektedir. Eğer e-devlet şifresine sahip değilseniz PTT şubelerinden e-devlet şifrenizi edinebilirsiniz. TC kimlik no ile şifreyle giriş yaptıktan sonra QNB Finansbank’a olan kredi borcunuzu öğrenmeniz mümkündür. Bunun yanı sıra 0 850 222 0 9 00 nolu telefon numarasını arayarak müşteri hizmetlerine bağlandıktan sonra borç sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Enpara.com Borç Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

En para.com bankasına olan borçlarınızı öğrenmek için dijital platformları kullanabilirsiniz. Mobil bankacılık uygulaması ve intenet sitesi üzerinden en para.com banka borçlarınızı öğrenebilirsiniz. En para.com bankası QNB Finansbank’a bağlı bir banka olsa da en para.com ‘un sorgulama hizmetleri ayrı gerçekleştirilmektedir.

 

 

 

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Son Güncelleme: 03.05.2020 20:45
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