Hangi ülkeler kendi otomobilini üretiyor?

27 Aralık 2019 tarihinde tanıtımı yapılan yerli otomobil üretime sokulması ile birlikte kendi otomobilini üreten 23.ülke Türkiye olacak. Özel atölye işi ve el yapımı lüks veya spor araç üretimlerinin yapıldığı özel yerler dışında kendi otomobilini yapan ülke sayısı Türkiye ile birlikte 23 oldu.

Markaların çoğu uluslararası otomotiv gruplarının bünyesi altına girmiş olsa bile çıkış noktası olarak kendi ülkeleri ele alınmaktadır.

Kendi Otomobilini Üreten Ülkeler Hangileridir?

Dünyada toplam 23 ülke kendi otomobilini üretmektedir. Kendi otomobilini üreten ülkeler ve markaları şunlardır:

-Japonya 13 marka ile otomotiv üretimi yapmaktadır. Bu markalar şunlardır; Acura, Daihatsu, Datsun, Honda, Infiniti, Isuzu, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki ve Toyota.

-ABD’nin 12 otomobil markası bulunmaktadır. Bu markalar şunlardır: Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, GMC, Jeep, Lordstown Motors, Lincoln, RAM ve Tesla.

-İngiltere’nin 10 otomobil markası bulunmaktadır. Bu markalar şunlardır: Aston-Martin, Bentley, Jaguar, Land-Rover, Lotus, McLaren, MG, Mini, Rolls-Royce ve Vauxhall.

-Çin’in 8 otomobil markası bulunmaktadır. Bu markalar şunlardır: Brillianca, Chang’an Motors, Chery, Dongfeng, FAW, Geely, Hafei ve Heng Chi.

-Almanya’nın gelişmiş otomotiv endüstrisi ve ürettiği 7 marka bulunmaktadır. Bu markalar şunlardır: Audi, BMW, Mercedes-Benz, Opel, Porche, Smart ve Volkswagen.

-Fransa’nın 6 otomobil markası bulunmaktadır. Bu markalar şunlardır: Alpine, Bugatti, Citroen, DS Automobiles, Peugeot ve Renault.

-İtalya’nın 6 otomobil markası bulunmaktadır. Bu markalar şunlardır: Alfa Romeo, Ferrari, Fiat, Lamborghini, Lancia ve Maserati.

-Güney Kore’nin 5 otomobil markası bulunmaktadır. Bu markalar şunlardır: Genesis, Hyundai, Kia, Samsung, SsangYong.

-Hindistan’nın 4 otomobil markası bulunmaktadır. Bu markalar şunlardır: Hindustan Motors, Mahindra, Maruti ve Tata.

-Rusya’nın 4 otomobil markası bulunmaktadır. Bu markalar şunlardır: Derways, GAZ, Lada, UAZ.

-İran’ın 3 otomobil markası bulunmaktadır. Bu markalar şunlardır: Iran Khodro, Pars Khodro, Saipa.

-İspanya’nın 2 otomobil markası bulunmaktadır. Bu markalar şunlardır: Cupra ve Seat.

-İsveç’in 2 markası bulunmaktadır. Bu markalar şunlardır: Koenigsegg ve Volvo.

-Malezya’nın 2otomobil markası bulunmaktadır. Bu markalar şunlardır: ChPeroduaery, Proton.

-Brezilya’nın otomobil markası: Lobini

-Madagaskar’ın otomobil markası: Karenjy

-Meksika’nın otomobil markası: Mastretta

-Romanya’nın otomobil markası: Dacia

-Tayvan’nın otomobil markası: Luxgen

-Çekya’nın otomobil markası: Skoda

-Tunus’nın otomobil markası: Wallyscar

-Ukrayna’nın otomobil markası: ZAZ

-Vietnam’ın ilk yerli otomobil markası VinFast özel siparişlerin dışında henüz genel satışa başlamamıştır. Doğu Afrika ülkesi olan Uganda’nın Kiira Motors şirketi de henüz seri üretime geçmemiştir. Bu nedenle üretim yapan ülkeler arasında yer almamaktadır.

-Türkiye’de ise üretimine son verilen iki yerli otomobil markası vardır. Bunlardan ilki 1960 yılında üretilen ve aynı yıl içerisinde üretimi durdurulan Devrim ve 1966 ile 1986 tarihleri arasında üretilen Anadol’dur.