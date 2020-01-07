Hatay'da 800 polisle uyuşturucu tacirlerine baskın! 23 gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu operasyonu düzenledi. 350'si özel harekatçı olmak üzere 800 polisle sabaha karşı daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlar sonucu 23 kişi yakalanarak gözaltıan alındı.

Bir süredir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin uyuşturucu ticareti yapmalarının tespitinden sonra harekete geçen polisler kentin Yıldırımtepe ve Kocatepe mahallelerinde belirlenmiş olan adreslere eş zamanlı operasyon düzenlediler.

Operasyonlarda kilitli kapılar koçbaşı ile kırılırken operasyon havadan drone ile de takip edildi. Baskınlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken şüphelilerin uyuşturucu sattıkları ve bunun ticaretini yoğun olarak gerçekleştirdikleri bildirildi.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen 23 şüphelinin emniyetteki sorgulama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.