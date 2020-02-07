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Hazine Bakanı Albayrak açıkladı; Kamu bankaları, faizi yüzde 8-10 bandına çekiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiye dair yaptığı açıklamalarda faizlerin düşmeye devam edeceğini ve kamu bankalarının faizleri yüzde 8 ila 10 bandına çekeceğini duyurdu.

07 Şubat 2020 Cuma 14:08
Hazine Bakanı Albayrak açıkladı; Kamu bankaları, faizi yüzde 8-10 bandına çekiyor

İş Dünyası ile Buluşma toplantısına katılarak burada ekonomi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının faiz indirimi ile ilgili de çok önemli bir bilgi paylaştı. Bakan Albayrak, kamu bankalarının yüzde 8-10 bandına çekileceğini aktardı.

2020 yılına hedefler ve projeksiyonlar doğrultusunda olumlu bir başlangıca adım attıklarını ve son olarak 9 ile 11 bandında olan faizlerle ile ilgili kamu bankalarıyla görüşme sağlandığını ve bunu yüzde 8 ile 10 aralığına getirrek karşılıklı mutabık kalındığını belirten Bakan Albayrak, şöyle konuştu:

"Uluslararası sermaye piyasalarında 5 ve 10 yıl vadeli olmak üzere çift dilim bir tahvil ihracı yaptık. Bu ihraç, uluslararası sermaye piyasalarında ülkemizden tek seferde gerçekleştirilen en yüksek tutarlı ihraç olma özelliğini taşıyor. İhraca gelen yaklaşık 11 milyar dolar tutarındaki yatırımcı talebi, Uluslararası Sermaye Piyasalarında gerçekleştirdiğimiz ihraçlara gelmiş en yüksek yatırımcı talebidir.

Kredi faizleri yüzde 25-26 seviyelerinden yüzde 10-15 seviyelerine geriledi, faizlerdeki gerileme devam ediyor. 9 ile 11 bandındaki faizlerle ilgili kamu bankalarımızla görüştük ve bunu yüzde 8 ile 10 aralığına getirmek için mutabık kaldık.

Enflasyonla mücadele konusunda hedeflere şaşmadan devam edeceğiz. Enflasyonda bu yıl belirlediğimiz yüzde 8,5 hedefine ulaşacağız. Böyle devam ederse yüzde 5 baz büyüme oranı beklentilerimizin üzerinde yaşanır. 2020'de kaliteli büyüme trendini yakalayacağız."
 

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Faiz IndirimiBerat AlbayrakHazine Ve Maliye BakanlığıKamu Banka Faizi
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