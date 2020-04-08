Hazineye koronavirüs darbesi! 40,4 milyar açık verdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını ülke ekonomilerini de etkilerken Türkiye ekonomisi de koronavirüs darbesini almış olarak görüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, hazine nakit dengesi Mart ayında 40 milyar 445 milyon lira açık vererek tarihi bir rekor kırdı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dün akşam açıklanan Mart ayı verilerine göre, üçte ikilik bir kısmı karantina adı altında geçen söz konusu ayda hazine’nin aylık nakit açığının 40 milyar 445 milyon TL olduğu belirtildi. Daha önceden ise en yüksek aylık nakit açığı, 36,8 milyar TL ile 2019 yılının son ayı olan Aralık'ta verilmişti.

Ülke ekonomisinin zor bir süreçten geçtiği bu dönemlerde hazine’nin Ocak-Mart dönemini kapsayan üç aylık nakit açığının ise 26,4 milyar TL olduğu kaydedilen verilere göre; Mart ayında ay Hazine'nin nakit gelirleri 53 milyar 918 milyon lira, nakit giderleri 94 milyar 364 milyon lira olarak belirtildi. Faiz dışı giderlein 83 milyar 320 milyon lira, faiz ödemelerinin ise 11 milyar 890 milyon lira olarak gerçekleştiği dönemde faiz dışı dengenin 29 milyar 402 milyon lira açık verdiği açıklandı.

Maliye Bakanlığı verilerine göre ayrıca, hazine nakit dengesi hesabına göre Mart ayında kur farklarından kaynaklanan artış 4 milyar 646 milyon lira olarak gerçekleşti ve kasa/banka net hesabı yaklaşık oşarak 19 milyar 392 milyon lira azaldı.

Diğer taraftan; hazine'nin Mart ayında banka kullanımı miktarlarının 24 milyar 38 milyon lira, dış borç ödemenin 699 milyon lira, iç borç ödemelerinin 19,2 milyar lira olduğu belirlenirken hazine'nin iç borç kullanımının da net olarak 36 milyar 130 milyon lira olarak gerçekleştiği bildirildi.

Bilindiği üzere hazine nakit dengesi, bütçe dengesi verileri açısından da öncü gösterge niteliği taşıyor ve bütçe nakit dengesi merkezi bütçenin nakit dengesini ifade ederken, Hazine nakit dengesi merkezi bütçenin bir parçası olan genel bütçenin gelirleriyle giderleri arasındaki farkı ifade ediyor.